Neixen els Roca Awards

Aquest dimarts, 28 de maig, va tenir lloc al restaurant El Celler de Can Roca la presentació oficial dels Roca Awards. Aquest esdeveniment marca el naixement d’un nou guardó que celebra la intersecció entre la gastronomia i la literatura, reconeixent la importància cultural de la cuina en la societat contemporània.

La presentació va reunir diferents personalitats del món gastronòmic, social i polític, en una jornada dedicada a ressaltar el paper de la gastronomia com a eix cultural imprescindible. La cuina, com a element transversal i bàsic de l'herència cultural, va ser el centre d'atenció, destacant com aquesta es transmet i es valora a través de la literatura gastronòmica.

"Estem emocionats de presentar els Roca Awards, un projecte que destaca la importància de la gastronomia com una forma d'art i un pilar cultural. Aquests premis busquen celebrar i reconèixer aquells que narren la riquesa de la nostra cuina a través de la literatura. I estem encantats de ser-ne part”, van comentar Joan i Josep Roca durant la presentació. D'altra banda, Toni Garcia, Òscar Broc i Pep Prieto, organitzadors i precursors dels premis, van destacar que “els Roca Awards són una iniciativa pionera que pretén valorar la literatura gastronòmica en totes les seves formes. El nostre objectiu és promoure aquest gènere, atraure personalitats rellevants i generar un impacte significatiu en l'àmbit cultural i mediàtic."

Objectius dels Roca Awards

Aquests premis tenen com a objectius principals promoure i valorar la literatura gastronòmica, destacant la riquesa i diversitat de la narrativa culinària en un moment excepcional per al sector. Aquests premis aspiren a esdevenir el referent global en l'àmbit de la literatura gastronòmica, establint un estàndard d'excel·lència i qualitat reconegut mundialment. A més, busquen generar un impacte mediàtic significatiu i atreure personalitats rellevants de diversos sectors, enlairant el perfil de la literatura gastronòmica i destacant-ne la importància cultural.

Organització i Suport

Els Premis Roca són organitzats pels Germans Roca, Òscar Broc, Toni García i Pep Prieto, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona i la consultora de gastronomia Brandelicious. Esdeveniments i Activitats Els premis s'estructuraran al voltant de diversos esdeveniments i activitats clau, incloent-hi un sopar temàtic anual a El Celler de Can Roca, on els germans Roca acolliran un grup de xefs seleccionats per marcar l'inici de cada convocatòria. A més, s'organitzarà un Concurs Popular de Relats Curts en català en col·laboració amb l'Ajuntament de Girona, coincidint amb Sant Jordi, on el relat guanyador serà anunciat durant la gala. La culminació de l'esdeveniment serà la Gala d'Entrega de Premis, que tindrà lloc el 22 d'abril de 2025 a El Celler de Can Roca, on es reconeixeran els guanyadors en diferents categories de literatura gastronòmica.

Categories dels Premis

Premi Nacional i Internacional Daniel Redondo : Fent honor al difunt cap de cuina de Can Roca, aquest premi reconeixerà obres publicades en català, espanyol i nglès, abastant biografies, assaigs, receptes i història.

: Fent honor al difunt cap de cuina de Can Roca, aquest premi reconeixerà obres publicades en català, espanyol i nglès, abastant biografies, assaigs, receptes i història. Premi a Obra No Publicada : Per a manuscrits inèdits d'alta qualitat i originalitat, oferint publicació per part d'una gran editorial.

: Per a manuscrits inèdits d'alta qualitat i originalitat, oferint publicació per part d'una gran editorial. Premi al Millor Article o Treball Periodístic Publicat : Reconeixent l'excel·lència en el periodisme gastronòmic, tant imprès com digital.

: Reconeixent l'excel·lència en el periodisme gastronòmic, tant imprès com digital. Premi al Millor Relat Curt en Català: Lligat al concurs de relats curts, es premiarà el millor relat amb temàtica gastronòmica.

Reconeixement i Exposició

Els guanyadors seran reconeguts públicament durant la gala, amb la presència de personalitats reconegudes en el món de la gastronomia, escriptors i periodistes, proporcionant una exposició significativa tant a escala nacional com internacional.

Els premis en categories d'obres publicades inclouran una dotació econòmica, donant suport a futurs projectes, mentre que les obres no publicades rebran l'oportunitat de ser publicades per una gran editorial com és Penguin Random House, aportant visibilitat i reconeixement professional.