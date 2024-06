Juan Carlos Unzué guardonat a Girona en els premis solidaris de l’ONCE

L’exfutbolista i entrenador de futbol Juan Carlos Unzué s’ha convertit en tot un referent i una persona que ha donat una autèntica lliçó de vida des que va anunciar que patia Esclerosi lateral amiotròfica (ELA) el juny de 2020. A partir de llavors va deixar els terrenys de joc per capitanejar la lluita contra aquesta malaltia, per donar-la a conèixer i per fer que els qui la pateixen siguin tractats amb les millors condicions. Tot això, l’ha fet rebre molts reconeixements, i ahir en va rebre un altre. Ha estat aquesta tarda un dels premis de solidaritat i superació de la societat catalana, en els guardons que anualment entrega l’ONCE.

Ho ha fet, precisament, a Girona, on els premis aterraven per primera vegada i on Unzué passar uns mesos com a entrenador del Girona FC la temporada 2019/2020, la temporada després que l’equip baixés de Primera Divisió. De fet, li van diagnosticar d’ELA l’estiu de 2019, quan just havia començat la pretemporada amb el conjunt blanc-i-vermell, però això no va ser un impediment per entrenar l’equip durant els dotze primers partits de competició. Després va ser acomiadat perquè les coses no acabaven de sortir bé. Tanmateix, va deixar una gran empremta a Girona, on és molt estimat i, fins i tot, l’actual entrenador dels gironins, Míchel Sánchez, va atribuir part del mèrit de la històrica temporada i la classificació per la Champions a l’exentrenador navarrès.

Així que, aquesta tarda, al Teatre Municipal, l’ONCE també ha volgut reconèixer la seva figura entregant-li el premi individual de la solidaritat i la superació. Aquest any, els premis han anat sota el lema «Apropa’t a la Solidaritat». Segons han apuntat, «per divulgar la seva malaltia i lluitar per aconseguir drets, ajudes i investigació per als seus companys d’equip, altres 4.000 pacients d’ELA a tot l’Estat».

Altres premiats

Els Premis ONCE Catalunya tenen la finalitat de reconèixer i premiar persones, entitats, institucions, mitjans de comunicació i administracions que realitzen una labor solidària i procuren la inclusió social de tots els ciutadans, la normalització, l'autonomia personal i l'accessibilitat universal. A part de Juan Carlos Unzué, que va ser guardonat com a persona física, es van repartir quatre altres premis.

El Lloc de la Dona-Germanes Oblates de Barcelona ha guanyat el premio com a institució, organització, entitat i ONG, mentre que el programa La Porteria de Betevé s'ha emportat el premi com a mitjà o projecte de comunicació. Per altra banda, el guardó per una empresa ha estat per Topromi, ubicada a Tarragona, i el que distigeix una adminstració pública ha estat per l’Ajuntament d’Altafulla.

El president dels Premis Solidaris ONCE Catalunya i també president del Consell Territorial de l’ONCE Catalunya, David Bernardo, ha assegurat que «aquests guardons premien la solidaritat que tenim la sort de rebre a diari a Catalunya i que ens permet fer la nostra tasca social». A part, també ha afegit que «els Premis Solidaris ONCE Catalunya donen visibilitat a persones i iniciatives que moltes vegades són invisibles». Per altra banda, el delegat de l’ONCE a Catalunya, Enric Botí, ha destacat que «ens agradaria que tothom sabés de les seves lluites i superacions quotidianes perquè s’ho mereixen. Fan una feina diària, callada i tenaç i demostren que amb esforç i constància hi ha realitats que es poden canviar». Bernardo i Botí, juntament amb altres quatre persones i representants dels mitjans de comunicació han format aquest any el jurat dels premis.

També ha assistit a l’acte d’entrega dels premis el director general de l’ONCE, Ángel Sánchez, en una celebració que ha omplert el Teatre Municipal. Entre d’altres autoritats assistents ha destacat, el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, l’alcalde de Girona Lluc Salellas, i el president de la Diputació de Girona Miquel Noguer.