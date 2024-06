Queixes veïnals per un «after» a Girona

Un bar de Can Gibert del Pla s'ha convertit en un punt de queixes veïnals i aquest diumenge hi va haver d'actuar la policia.

El local s'ha convertit en una mena d'"after" i els caps de setmana s'hi acumula molta gent. Això provoca alguns aldarulls i queixes veïnals, ja que obren a les sis del matí i s'hi posa música molt alta.

El matí d'aquest dia 9 de juny els Mossos d'Esquadra de Girona van haver d'acudir-hi dos cops. El local es troba al carrer Orient i fa cantonada amb el Puigneulós. Els Mossos van rebre de la Policia Municipal de Girona per acudir-li cap a les deu del matí que hi havia una baralla a la via pública.

En arribar-hi, els Mossos es van trobar escridassades entre alguns veïns i clients. A banda, en el local van veure que hi havia un centenar de persones i que en veure la presència policial anaven obrint i tancant les portes del local. Arran de la presència de tanta gent al local i de la situació, van incrementar la presència policial -amb més patrulles i una furgoneta dels antiavalots ARRO- a la zona i es va calmar la situació gràcies a la mediació dels policies.

Novament, cap a un quart d'una del migdia, els Mossos van rebre un nou avís per anar en aquest mateix local perquè hi havia molts sorolls i festa a la via pública. El que van fer els agents va ser sobretot mediar entre ambdues parts -veïns i clients- en les dues ocasions, indiquen des del cos policial.

El que sí que van fer els Mossos és demanar al propietari que tanqués al bar i li van dir que si tornava a obrir -cosa que hauria tornat a succeir- s'enfrontaria a una acta per infracció a les ordenances, fet que tramiten les autoritats municipals.