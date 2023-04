Creix un 36% la demanda de pisos protegits a Girona

Creix la demanda d’habitatge protegit a les ciutats de Girona, Olot, Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols. Segons les dades fetes públiques fa pocs dies pel departament d’Habitatge de la Generalitat, el creixement més important s’ha produït a la ciutat de Girona, on s’ha passat de 564 persones inscrites a 769, de manera que s’ha experimentat un increment del 36%. Tot i aquest repunt, les xifres encara se situen per sota les que hi havia abans de la pandèmia.

Les dades recollides pel Govern català corresponen a les unitats de convivència que estan inscrites en registres municipals de so·licitants d’habitatge amb protecció oficial, amb independència de l’any en què es donessin d’alta, i que no han estat donats de baixa per cap motiu. Segons aquestes xifres, en el conjunt de la demarcació la xifra de persones inscrites s’ha reduït pràcticament un 9% entre 2021 i 2022, tot passant de 4.125 a 3.757 persones registrades. Tot i això, la situació és diferent en algunes ciutats o altres. A més, Girona és la segona província catalana, després de Barcelona, amb un major volum de peticions, per davant de Tarragona i Lleida.

Girona és la segona província catalana, després de Barcelona, amb una major quantitat de sol·licituds

La capital, Girona, és la ciutat -entre les més poblades- on més s’han incrementat les peticions, amb aquest increment del 36,35% en un any. La xifra no és sorpenent, si es té en compte que la ciutat ha estat dotze anys sense nous habitatges de protecció oficial. Per tal d’intentar pal·liar la situació, el passat mes de gener, l’Ajuntament va adjudicar la construcció de 50 habitatges de lloguer per a joves de fins a 35 anys, que han d’estar acabats el 2026. Els nous pisos se situaran en un solar de Santa Eugènia, al número 72-74 del carrer de les Agudes.

Tot i que amb un percentatge molt menor que a Girona, Lloret de Mar també ha vist créixer un 11,84% el nombre de persones registrades per poder accedir a un habitatge protegit. En aquest cas, s’ha passat de 76 peticions a 85. Precisament, l’Institut Català del Sòl (Incasol) va anunciar, el passat mes de febrer, que construirà 68 habitatges de protecció oficial al municipi. Es preveu que la nova promoció tingui un cost de 9,01 milions d’euros i que pugui estar acabada l’any 2026.

Altres creixements a Girona

De les grans ciutats gironines, una altra on s’ha incrementat el nombre de peticionaris d’habitatge protegit és Sant Feliu de Guíxols, on les sol·licituds s’han incrementat un 9,35%. En xifres totals, s’ha passat de 107 peticions registrades a 117 (per tant, deu més).

A Olot també s’ha produït un increment, tot i que molt menor: el percentatge d’increment ha estat del 4,38%, tot passant de 411 a 429 sol·licituds.

Per contra, algunes de les altres localitats gironines més poblades han vist disminuir el seu nombre de persones registrades per a un pis de protecció oficial. Un dels casos més paradigmàtics és el de Salt, on s’ha passat de 871 sol·licituds registrades a 667 i, per tant, s’ha produït un descens de gairebé el 9%.

Les dades també indiquen que s’han produït descensos en els llistats de peticions a Figueres (-20,13%), Blanes (-16,13%) i Palafrugell (-13,29%).

Pel que fa a les comarques, el Gironès és la que va comptar amb una major quantitat de peticions: 1.566. En segon lloc es va situar el Baix Empordà, amb 663, i en tercera posició hi ha la Garrotxa, amb 471. Molt a prop hi ha la Selva, amb 418, i seguidament se situa l’Alt Empordà, amb 394. En canvi, les comarques que han comptat amb un menor nombre de peticions són el Pla de l’Estany, amb 101, el Ripollès, amb 98, i la Cerdanya, amb 53.