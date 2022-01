La nova normativa per la qual es deixa de considerar als animals «béns immobles o coses» per reconèixer-los la seva naturalesa d'«éssers amb sentiments» o éssers vius dotats de sensibilitat entra en vigor aquest dimecres, 5 de gener. La nova llei 17/2021, de 15 de desembre, entra aquest dimecres en vigor, vint dies després de la seva publicació al Boletín Oficial del Estado, i modifica el Codi Civil per adaptar-lo a la veritable naturalesa dels animals i a les relacions de convivència que s'estableixen entre ells i els éssers humans. A més la normativa també modifica la Llei Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil sobre el règim jurídic dels animals perquè deixin de ser tractats com objectes i per impedir l'embargament o l'extensió de les hipoteques sobre els animals de companyia.

La nova llei va ser aprovada definitivament el 2 de desembre de 2021 pel ple del Congrés dels Diputats a partir d'una proposició de Llei del PSOE i Unidas Podemos que va ser objecte de diverses esmenes al Senat i finalment va tirar endavant amb el suport de totes les formacions excepte VOX, que va votar en contra, i el PP, que es va abstenir. Amb la seva entrada en vigor la nova norma respondrà a situacions com divorcis i separacions de parelles que, després de la seva ruptura, volen continuar compartint la seva vida amb la seva mascota de manera que, a partir d'ara, garantirà la protecció de l'animal davant del patiment d'allunyar-lo de la seva llar i de la seva vida compartida fins aquest moment, si no hi ha acord entre la parella. En aquest cas, la llei fixa els criteris sobre els quals els tribunals han de prendre la decisió de a qui entregar la cura de l'animal, atenent el seu benestar. A més s'evitaran situacions com que, en cas d'accident de trànsit, els animals tinguin la mateixa consideració que una maleta i no existeixi obligació d'atendre'ls, així com que puguin ser embargats com qualsevol objecte material.