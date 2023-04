Si tens gos, ja coneixes les alegries i les penes de la vida amb un amic de quatre potes. De vegades, no ve de gust treure'l a passejar, sobretot en èpoques de fred, quan plou o neva. Des del punt de vista econòmic, és una despesa que se suma a les que ja afecten el pressupost familiar. Tanmateix, res no dona més satisfacció que tenir una mascota, sobretot si és un gos. Et fa companyia quan et sents sol, pot millorar el teu estat d'ànim quan arribes nerviós de la feina i, sobretot, et dona molt d'afecte.

En resum, una vegada que adoptes un gos ja saps que, malgrat les molèsties que et pugui ocasionar, es convertirà en una part fonamental de la família. Per descomptat, tenint en compte que hi ha unes 221 races de gossos al món, no és fàcil triar. A continuació, us deixem una petita guia per a gossos i amos de gossos: aquí hi ha les races més afectuoses i empàtiques, perfectes també per a nens i ancians.

Sens dubte, un dels paràmetres que influeixen a l'hora de triar el teu futur amic de quatre potes és la mida. Tenir un gos gros en un pis petit és una decisió desafortunada per a tots dos. Per això, si disposes de poc espai, decantat per gossos petits com els Chihuahua o els Yorkshire terrier. També són la solució adequada per a les persones amb mobilitat reduïda, i sobretot aquests darrers també són grans companys. El Welsh Corgi Pembroke és un dels gossos mitjans més afectuós i menys estressants. Es distingeix perquè és obedient i lleial i, igual que els seus col·legues de raça petita, és perfecte per a persones amb RSA o mobilitat reduïda. L'última raça mitjana recomanada com a suport emocional és l'adorable i poc exigent Beagle.

Finalment, només ens queda passar als gossos més grans, començant per descomptat pel més famós en el camp de la teràpia amb mascotes, el Labrador. El seu aspecte dolç i el seu pelatge suau són les seves senyes d'identitat, així com la seva dolçor, és clar: totes aquestes característiques les comparteix amb el seu cosí el Golden Retriever.

Un altre consell per a l'adopció és el Border Collie, el qual es qualifica de gos especialment intel·ligent. És precisament la seva perspicàcia el que el fa percebre, immediatament, quan alguna cosa va malament i està immediatament disponible per donar suport emocional. El Pastor Alemany i el llegendari Terranova tanquen el rànquing de les races més afectuoses. És cert que són exigents, però ningú millor que ells per calmar-te, fins i tot, en les situacions més estressants i difícils.