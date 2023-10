El projecte Un clic per a l'escola va néixer l'any 2020, fruit del compromís d'Amazon.es amb l'educació, i està destinat a donar suport a centres educatius d'educació infantil, primària i secundària espanyols. Després de 3 edicions d'’Un clic per a l'escola’ en què Amazon ja ha donat més de 6,5 milions d'euros en crèdit virtual a més de 10.000 centres educatius espanyols per a la compra de material escolar, en aquesta quarta edició la companyia ha signat un acord amb l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil, de manera que l'impacte de les donacions arribi als estudiants que tenen més dificultats. Per això, serà l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil l'encarregat de seleccionar els centres educatius en entorns vulnerables als quals aniran destinades les donacions en forma de crèdit virtual i amb què els centres podran adquirir material educatiu per al seu ús en activitats extraescolars. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és reduir les desigualtats en salut i benestar i generar espais que promoguin la sociabilitat i la cohesió social. “Estem molt satisfets i agraïts de poder col·laborar amb l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil en aquesta nova edició d'’Un clic per a l'escola’ i que ens ajudi a seleccionar els centres educatius en entorns vulnerables que més necessitin les donacions que farà Amazon gràcies a les compres realitzades pels clients que s'inscriguin en aquesta iniciativa” afirma Christoph Steck, director d'Afers Públics d'Amazon a Espanya i Portugal.

Un clic per a l'escola comença avui 2 d'octubre de 2023 i es prolongarà fins al 12 de gener del 2024, ambdós inclosos. Durant aquest període els clients d'Amazon.es que hi vulguin participar només s'han de registrar a la web www.unclicparaelcole.es i seleccionar la regió a què volen donar suport, o seleccionar “tot Espanya”, sent l'Alt Comissionat qui s'encarregarà de redistribuir el crèdit virtual entre els centres educatius inscrits a la iniciativa. Amazon donarà el total dels beneficis de les compres als centres d'entorns vulnerables, sense que això suposi un cost addicional per al client… Literatura i benestar emocional als centres educatius Aquesta nova edició d'’Un clic per a l'escola’ se centra en el benestar físic i emocional dels alumnes i comptarà també amb la col·laboració d'Eloy Moreno, autor d'“Invisible”, novel·la supervendes i de lectura obligada en molts centres escolars, que aborda el tema de l'assetjament escolar. L'escriptor, un dels més destacats de la literatura juvenil en espanyol, impartirà cinc xerrades en línia en alguns dels centres participants en el programa amb l'objectiu de sensibilitzar i conscienciar sobre l'assetjament escolar entre els joves. A més, i també en línia amb el compromís de la companyia amb les matèries STEM, des del 2022 Amazon col·labora amb l'escola de robòtica i tecnologia Forma Robotik per impartir formació en aquestes matèries a alumnes i professors d'infantil i primària d'escoles properes als centres de la seva xarxa logística ubicats a les zones amb una renda per càpita més baixa. En aquesta iniciativa que s'ampliarà aquest any i arribarà a un total de 3.700 estudiants, hi participen també com a voluntaris empleats d'Amazon. A més, totes les escoles participants reben una donació de kits de material escolar de robòtica.