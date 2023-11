Per quart any consecutiu, Correos proposa a la societat un ús responsable dels enviaments urgents per al Black Friday i la campanya de Nadal, període en què el consum es dispara i es concentra la quantitat més gran d'enviaments que es gestionen com a enviaments urgents encara que no ho siguin. Davant d'això, la companyia torna a convidar a reflexionar sobre l'ús excessiu d'aquest tipus d'enviaments a través d'una campanya de conscienciació en què torna a posar sobre la taula la importància d'apostar per una logística més sostenible.

Amb el títol 'Sirenas', aquesta nova campanya planteja d'una manera molt gràfica la diferència entre allò que és veritablement urgent i allò que no. Una ambulància, un cotxe de bombers o de policia intervenen a urgències. Per això porten sirenes lluminoses i acústiques. “Si tot això que es demana urgent fos tant, tan urgent, els vehicles de repartiment portarien sirena”, assenyala Correos. Correus proposa aquesta reflexió coincidint amb el Black Friday, considerat el dia més contaminant de l'any, ja que s'hi emeten sis vegades més emissions de CO2 que en un dia normal. Segons les estimacions del sector logístic per a aquest any, durant els dos mesos de campanya, que arrenca amb el Black Friday i s'estén fins a les rebaixes del gener, es faran 108 milions d'enviaments -amb una mitjana de 3,7 milions d'enviaments diaris -, dels quals no tots són urgents. A més, el 50% dels articles que es compren al Black Friday es tornen, fet que suposa duplicar el transport i el seu impacte ambiental. L'any 2030 es calcula que les emissions generades pels lliuraments d'última milla podrien créixer més d'un 30% a les ciutats més grans del món. Aquest ritme de sobreconsum té conseqüències greus sobre l'entorn, com l'augment dels residus i de les emissions contaminants. Segons l'Agència Europea de Medi Ambient, durant la temporada de compres nadalenques que comença amb el Black Friday, es generen al voltant de 25 milions de tones addicionals de residus, derivats dels embalatges d'un sol ús o dels productes que es rebutgen després un curt ús i acaben a abocadors i incineradores. També es disparen les emissions de CO2 i altres gasos contaminants generades pel transport de tots aquests articles. Segons la mateixa Agència, les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle relacionades amb les grans dates de compres nadalenques augmenten un 15% a la Unió Europea durant aquest període. Solucions Tenint en compte totes aquestes dades, Correos ofereix als seus clients el servei d''Enviaments Responsables', amb què el lliurament es realitza en un termini màxim de 72 hores des que es fa la comanda i que permet optimitzar les rutes, aprofitar al màxim l'espai als vehicles i estalviar combustible, reduint així les emissions contaminants. Escollir un enviament responsable en lloc d'un urgent permet reduir la petjada de carboni d'un paquet entre un 30% i un 40% aproximadament. A més, els enviaments responsables són neutres en carboni, ja que Correos compensa totes aquelles emissions que no es poden evitar d'aquestes trameses, a través de projectes de mitigació i absorció d'emissions de CO2, basats principalment en energies renovables i reforestació. D'aquesta manera, Correos ofereix una solució sostenible i coherent amb les preocupacions mediambientals dels clients. Si es decideix comprar una jaqueta fabricada amb materials reciclats per respectar el medi ambient, és lògic rebre-la mitjançant un sistema de lliurament igualment respectuós amb l'entorn. Per la seva banda, Correos també aposta per la mobilitat sostenible, especialment en el transport d'última milla. L'empresa logística disposa de la flota elèctrica més gran i de zero emissions de l'Administració a Espanya i una de les flotes ecològiques més grans del sector de la distribució al nostre país. Per a finals d'aquest any, Correos comptarà amb un total de 2.800 vehicles ecològics, entre els quals hi ha més de 2.500 vehicles elèctrics i 310 furgonetes híbrides o ECO, i el 2030 l'objectiu és comptar amb un 50% de flota sostenible basada en tecnologies alternatives per minimitzar l'impacte a l'entorn. A això cal afegir la utilització d'algoritmes per a la planificació i optimització de rutes que permet una major eficiència, consolidació de càrregues, estalvis de temps i de costos (combustible/energia), millores en la gestió del trànsit urbà per evitar retards innecessaris i reducció dels quilòmetres recorreguts. La lluita contra el canvi climàtic és un dels compromisos més destacats de Correus, que té entre els objectius principals de cara al 2030 la desvinculació del creixement de la seva activitat de l'increment d'emissions, la neutralitat en carboni i la “circularitat”. La companyia continua avançant cap a un model de negoci sostenible basat en la reducció al màxim dels residus, la reutilització i el reciclatge, que li permeti ser “Residu Zero” i l'ús d'energies més netes. Actualment, tota l'electricitat que consumeix la companyia és renovable. I els embalatges de la “Línia Boscos” estan fabricats al 100% amb materials reciclats i biodegradables. A més, Correos forma part del programa “Sistema de Gestió i Mesurament de la Sostenibilitat” (SMMS) d'International Post Corporation i està adherida des de l'any 2002 al Pacte Mundial de les Nacions Unides i compromesa amb els seus deu principis. Així mateix, integra els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 a totes les seves actuacions. En definitiva, Correos continua treballant per minimitzar l'impacte mediambiental de la seva activitat, alineada amb les polítiques mediambientals europees, i promovent la reflexió i la conscienciació dels clients sobre la forma més sostenible de rebre els seus enviaments. Perquè no tot és urgent, però tenir cura del planeta, sí. I, si tot fos urgent, els vehicles de Correus portarien sirenes.