Explica la llegenda que fa uns 1.000 anys es va despertar el dimoni, un ésser ple d’ira i fúria que ho va arrasar tot al seu pas. Els guanxes van veure i van patir el temut despertar de Guayota, el maligne que va obrir la terra per baixar pels pendents entre cendra i lava a Echeyde. El volcà del Teide, sorprenent, enigmàtic i viu per dins, s’obre aquest Nadal a Tenerife amb totes les seves llegendes per enriquir la visita en Teleférico, que fa a partir d’avui una nova parada per la història aborigen del gran Echeyde.

Generació rere generació, la icona de Tenerife ha amagat a les seves entranyes milers d’històries, arrelades en la memòria dels canaris i que ara Volcano Teide obre als visitants de Teleférico del Teide per fer-los-en partícips. L’exposició Ciencia y Leyenda, ubicada al Centre de Visitants de Teleférico del Teide, conjuga el relat mitològic i el científic, per crear una nova proposta cultural i d’oci, que millora l’experiència del Teleférico del Teide.

¿Qui és Guayota? ¿Com es va crear el Teide? ¿Com van viure aquell moment els antics habitants de l’illa? ¿Com va ser aquella erupció i com va canviar l’illa per sempre? ¿Quant mesura el Teide? Els 3.715 metres d’altura del pic més alt d’Espanya amaguen milers de preguntes i respostes, que amb l’assessorament científic i la col·laboració del Museu de Naturalesa i Arqueologia (MUNA) del Cabildo Insular de Tenerife i de l’Institut Volcanològic de les Canàries (Involcán), entitat adscrita al Govern de les Canàries, es responen en l’exposició Teide Legend Ciencia y leyenda.

L’exposició de Volcano Teide Experience busca no deixar indiferent ningú, amb una activitat nova per a Tenerife per Nadal per als petits i també per als no tan petits, amb una experiència en forma de còmic i de la mà de dimonis, déus i aborígens guanxes.

Aquesta exposició serà un atractiu permanent en les activitats a Tenerife, oferint un viatge al passat i al present de la mà dels primers pobladors de l’illa, els guanxes, endinsant-se en la seva manera de viure i d’utilitzar els recursos del Teide, i que recrea l’erupció del Teide fa uns 1.000 anys i molt més, amb la reproducció d’una mòmia guanxe.

L’erupció que va donar forma al cim del Teide és l’epicentre d’un relat que enfonsa les seves arrels a l’illa mateixa i en la seva memòria més antiga, barrejant plafons, reproduccions de vídeo i dades demostrades científicament sobre l’erupció a Tenerife per donar forma a la llegenda i conèixer més i millor l’enigma i la màgia que envolta al pic més alt d’Espanya. Avui adormit, aquest volcà segons els guanxes és la casa i la presó del dimoni des d’aleshores, en una història que en aquesta exposició es narra a través de les il·lustracions de Luis Suárez, un dels dibuixants canaris de més projecció internacional al món del còmic. El guió i els textos d’aquesta exposició al Teleférico del Teide són de María Mengual, una de les expertes en patrimoni cultural més reconegudes, juntamnet amb el disseny i maquetació de Javier Martínez.

La jove guanxe Tassat, la deessa del sol Magec, el dimoni Guayota, el bruixot Guañameñe, el guardià protector dels guanxes Achaman, són alguns dels personatges que tornen a la vida per comparar les diferents fases eruptives des de la perspectiva de la ciència i la llegenda, dues versions aparentment oposades, però molt connectades entre si.

El Teide, un imprescindible per Nadal

L’exposició Ciencia y Leyenda és una nova i entretinguda manera de conèixer el Parc Nacional del Teide i la seva història mitològica.

La visita, inclosa en la compra del tiquet de Teleférico està també oberta per al públic en general fins i tot els dies que el telefèric del Teide no operi per motius meteorològics. A més a més, l’accés a l’exposició és gratuït per a nens de fins a 13 anys.

Per a les persones interessades a disfrutar del Teide aquest Nadal, aquesta és una de les activitats a Tenerife favorites per als que viatgen amb ganes d’explorar i descobrir el que l’illa els pot oferir.

Aquesta proposta d’oci i ciència està destinada a persones curioses, a qui els agrada aprendre i ampliar coneixements entrant de ple en l’experiència Teide per conèixer el seu origen, vulcanologia, sobre els guanxes, llegendes i curiositats.

En solitari, en família, semblants o en grup, l’exposició Ciencia y leyenda ha sigut pensada per millorar l’experiència dels visitants amants de la naturalesa i per continuar millorant l’oferta d’oci a Tenerife amb noves activitats a l’aire lliure.