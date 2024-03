Amazon celebra la primavera amb un festival d'ofertes per equipar aquesta temporada

Esperada amb candeletes, així arriba la primavera a les nostres butxaques gràcies a la Festa d’Ofertes de Primavera d’Amazon, un dels esdeveniments més esperats de l’any. Del 20 al 25 de març, trobarem centenars de milers d'ofertes atractives i en una amplíssima gamma de productes de totes les categories. "Estem encantats que els nostres clients estalviïn en grans productes en electrònica, moda, llar i jardí, o esports", assegura el director de consum Amazon.es Alfonso Serrano, perquè "encara que oferim preus baixos durant tot l'any, la Festa d'Ofertes de Primavera d'Amazon brinda l'oportunitat d'estalviar en articles imprescindibles per a la nova estació, tant de grans marques com de petites i mitjanes empreses”. I és que durant sis dies trobarem reunits a la Festa d'Ofertes de Primavera d'Amazon a colosos com Asus, Columbia, Levi's, Puma o Samsung, juntament amb 'petits negocis' espanyols d'enorme estrebada com FETÉN, Home & Living, Olistic Science, Pisamonas o Singularu, una manera perfecta de recolzar el made in Spain i el Km0.

I perquè no se'ns escapi ni una oferta, Amazon ofereix la possibilitat de subscriure’s per rebre alertes d'ofertes relacionades amb les cerques i els articles vistos recentment, tant a la web d'Amazon com a l'app. També es pot revisar la llista de les 100 millors ofertes entre les marques més valorades i els articles més venuts, o afegir els favorits a la llista de desitjos i per rebre una notificació si algun entra a la festa. I, per si no ho sabies, si preguntes "Alexa, quines són les meves ofertes?", et donarà el detall de les ofertes de productes que estan a la teva llista de desitjos, a la cistella o a desats per després.

A més, els clients Prime podran beneficiar-se de les Ofertes WOW! on descobrir ofertes noves cada dia en les millors marques com American Tourister, Braun, ghd o Philips, entre d'altres, i en dispositius Amazon; així com de lliuraments ràpids i gratuïts.

De la nevera a l'armari, passant pel gimnàs i el tocador, o la millor tecnologia

La Festa d'Ofertes de Primavera d'Amazon no deixa de banda cap de les categories. Així, podràs seguir elaborant delicioses receptes de temporada amb els productes més venuts d'Amazon Fresh, i aconseguir els bàsics per al dia a dia de marques com Ariel, Dodot, Fairy o Finish amb grans ofertes. També podràs planificar tot allò necessari per posar-te guapo, estalviant en articles de bellesa i cura personal de Braun, ghd, Oral-B o Remington, i de firmes de moda com Crocs, Levi's i Tommy Hilfiger. I els esportistes podran equipar-se amb tot allò necessari per practicar la seva disciplina favorita, apostant per les últimes innovacions de marques com Columbia i Puma, o els dispositius d'Amazfit i Garmin.

Precisament la tecnologia serà novament una de les famílies estrella en aquest esdeveniment d'Amazon, gràcies a les ofertes en productes de marques top com Acer, Asus, Lenovo, Samsung, Sony o Xiaomi, i, per descomptat, en una selecció de dispositius Amazon , incloent-hi els altaveus intel·ligents Echo com l'Echo Pop, l’streaming Fire TV o el nou Fire TV Stick 4K Max, a més de càmeres de seguretat Ring i Blink, els dispositius Eero i el comandament sense fil Luna, dissenyat especialment per a jocs al núvol.

Experiència de compra senzilla i innovadora

I la primavera d'Amazon és també una festa per les eines útils que facilitaran les nostres compres i ens ajudaran a trobar i adquirir els productes que busquem. Per exemple, si quan vas de ‘shopping’ presencial t'agrada comptar amb l'opinió externa de qui et coneix millor, la funció Consulta a un amic, que permet sol·licitar, veure i gestionar de forma ràpida i senzilla les opinions dels teus amics o familiars sobre diferents productes mentre compres des de lapp dAmazon, és perfecta per a tu. Una eina també molt pràctica quan necessites una experiència de compra col·laborativa, per exemple per adquirir regals en grup, agilitant-la enormement en reunir les opinions de tots els membres en una sola ubicació.

Una altra funció realment útil és Amazon Lens, que permet trobar aquesta peça que t’ha enamorat en xarxes o en una revista, però no saps on comprar. Aquesta eina, disponible a l'app d'Amazon, reconeix qualsevol conjunt de roba, calçat, bossa, moble o objectes que mostris en imatge. Si el producte no està disponible a Amazon, t’oferirà alternatives del mateix estil que sí que existeixen al seu catàleg. I si el que vols és visualitzar com quedarà la teva compra a casa, l'opció Veure a la teva habitació de l'App projecta la imatge tridimensional del teu producte a l'espai on vulguis ubicar-lo, així t'assegures que quedarà perfecte molt abans de comprar-lo.

estalvi, comoditat i totes les garanties

La Festa d'Ofertes de Primavera d'Amazon és, per tant, una oportunitat molt esperada que respon a les necessitats de milions d'usuaris que han canviat els seus hàbits de consum, prioritzant l'estalvi. De fet, i segons una enquesta realitzada per Amazon en col·laboració amb Ipsos, 5 de cada 10 clients asseguren que aposten per comerços en línia que ofereixin ofertes, descomptes i promocions. Per això, Amazon ofereix preus baixos durant tot l'any, amb ofertes permanents com Las Ofertas de hoy o la pàgina de Cupones, tan necessaris per estalviar en la compra diària. Un altre dels grans valors és el lliurament gratuït, opció per la qual es decanten a Espanya 7 de cada 10 compradors en línia segons l'enquesta esmentada, seguida de la rapidesa en el lliurament i la política de devolució. Tres serveis que Amazon cuida extraordinàriament, amb devolucions fàcils i enviaments ràpids en milions de productes, més si estàs subscrit a Prime, que ofereix la possibilitat de beneficiar-se d'enviaments en 1 dia sense cost addicional i il·limitats en més de dos milions de productes (amb lliurament també els caps de setmana a determinats codis postals) i d'enviaments en 2 o 3 dies en milions de productes més. A això, s’hi poden sumar els lliuraments el mateix dia de dilluns a divendres en comandes d'import igual o superior a 35€ en més d'un milió de productes a Madrid i Barcelona.

Finalment, però tancant amb el més important, Amazon permet una compra absolutament segura, cosa que anima a adquirir qualsevol tipus de producte, fins i tot els seminous o de caixa oberta que ofereix Amazon Segona Mà. I això és perquè la botiga recolza totes les compres de productes de venedors externs amb la seva Garantia de la A a la Z. Així, si tens qualsevol problema amb el temps de lliurament o l'estat del producte, només cal fer una reclamació i Amazon et dona una solució ràpida i eficaç. De la mateixa manera, la seva política antifalsificacions garanteix l'autenticitat de tots els productes de la botiga, perquè la venda de productes falsificats està estrictament prohibida.

Sens dubte, la primavera arriba amb magnificència a Amazon, de la mà de grans ofertes que ens ajuden a fer-nos amb tots aquests productes que volem incorporar a les nostres vides en aquesta nova època de l'any carregada de color.