La reforestació per compensar els efectes de la petjada de carboni i crear ocupació local i inclusiva

La reducció d'emissions de CO₂ és un dels principals reptes als quals s'enfronta la societat actual per lluitar contra el canvi climàtic. Les seves conseqüències ja són una realitat al planeta, per sort, disposem d'una bona eina i solució natural per compensar els efectes de la petjada de carboni, els arbres.

Els ecosistemes naturals tenen la capacitat d'absorbir i emmagatzemar CO₂. Els boscos actuen com a pous de carboni i ajuden a pal·liar els efectes de l'escalfament global i els seus impactes associats.

A més, el desenvolupament de reforestacions implica un impuls a la creació de llocs de feina en els entorns d'aquests projectes, ajudant a fixar població al món rural.

Per això, la Fundació Repsol aposta per la reforestació a gran escala amb Motor Verde que, en col·laboració amb el Grup Sylvestris, estan treballant des de 2022 en la reforestació i acondicionament de més de 4.700 hectàrees a Espanya i Portugal que ajudaran a la compensació de 1,8 milions de tones de CO₂.

"Motor Verd és un projecte de triple impacte: econòmic, social i mediambiental", afirma Mar de Andrés, directora de Transformació social de la Fundació Repsol. "Aporta millores mediambientals en repoblar amb espècies autòctones terrenys erms o que han patit incendis, impulsant la reducció d'emissions de CO₂ que s'emeten a l'atmosfera i ajudant a la recuperació de la biodiversitat. A més, genera un gran impacte social en crear ocupació local i inclusiva a l'entorn rural, molt necessària per estabilitzar la seva població. I, finalment, dinamitza l'economia dels pobles i el seu entorn en els quals tenen lloc les plantacions", explica de Andrés.

Impacte positiu a la comunitat

"El projecte Motor Verde ajuda sobretot a l'hora d'oferir feina a la gent del poble i que la zona prosperi en els pròxims anys", indica Araceli Marín, que ha estat empleada en una reforestació a la comarca de les Hurdes. "A més, aquest projecte dona molta alegria i satisfacció, ja que dins d'uns anys es podrà veure el resultat del que hem sembrat".

Al 2023 Motor Verde ha generat més de 1.300 oportunitats d'ocupació local a l'entorn de les reforestacions, ja que cadascuna d'elles requereix un gran nombre de professionals, des de: maquinistes, peons forestals o enginyers.

Moltes d'aquestes oportunitats estan dirigides a impulsar la feina de col·lectius vulnerables, per això la Fundació Repsol treballa en coordinació amb entitats socials de cada zona i poder identificar persones que vulguin sumar-se al projecte.

Per impulsar l'ocupació i la contractació inclusiva, la Fundació Repsol realitza formacions per oferir majors oportunitats als veïns, des d'aspectes relacionats amb temes forestals, fins a emprenedoria rural, formació social a empreses o competències transversals i digitals en ocupació. Només l'any passat, més de 250 persones es van veure beneficiades per aquestes accions de formació, que continuaran realitzant-se també durant el 2024.

A més, el programa ha incentivat la connectivitat a internet d'algunes d'aquestes zones rurals. El projecte Motor Verde compta amb Hispasat com a soci, i utilitza tecnologia satel·lital per facilitar les tasques i mantenir registre de cada fase de la reforestació i protecció de la massa forestal, aplicant un innovador programa per a la detecció precoç d'incendis. Gràcies a això, s'han realitzat instal·lacions de WIFI en diferents poblacions en les quals Motor Verde ha realitzat les seves reforestacions, amb el consequent benefici que això suposa pels veïns.

Com col·laborar

Des de la Fundació Repsol s'ha posat al servei de particulars i empreses el Marketplace Motor Verde, una eina digital que permet mitigar l'impacte mediambiental de forma voluntària, contribuint a la plantació de boscos en entorns propers. Els usuaris poden calcular la seva petjada de carboni anual i mitigar-la d'una forma ràpida i senzilla a través del web https://motorverde.fundacionrepsol.com/