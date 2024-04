La il·luminació que guia fins al primer treball

“Un antic professor, amb qui vaig obtenir la formació bàsica en electricitat, em va comentar aquesta oportunitat que em permetia treballar i continuar formant-me. M’hi vaig apuntar i va ser tot un èxit, vaig adquirir molts coneixements, des de la instal·lació i el muntatge fins al treball en equip”.

Qui parla és Cristian Vaca González, madrileny de 28 anys, i l'oportunitat que comenta l’hi va brindar Hispaled, una empresa espanyola dedicada a la fabricació nacional i instal·lació de solucions integrals de tecnologia LED aplicades a l'enllumenat públic i privat, en el sector hortícola i les pantalles d’informació.

Hispaled està qualificada com a empresa d'inserció des del 2018, i té com a objectiu generar oportunitats d'ocupació per al col·lectiu de joves en situació de vulnerabilitat. I ho fa a través de llocs de treball a la seva empresa, combinant formació i feina per aconseguir la seva integració posterior al mercat laboral.

Triple impacte positiu

El 2022, Hispaled va unir forces amb la Fundació Repsol, que és pionera a apostar per la inversió d'impacte a Espanya, donant suport al creixement d'empreses que generin un impacte positiu a l'economia, la societat i el medi ambient.

Per a Javier Torres, director de Repsol Impacte Social de la Fundació Repsol, “Hispaled és un clar exemple d'una empresa que genera un triple impacte positiu: social, en impulsar la formació i la integració laboral de joves en situació de vulnerabilitat; mediambiental, en millorar l'eficiència energètica dels sistemes d'il·luminació reduint les emissions de CO2 i, econòmic, en ser una empresa rendible, competitiva i en creixement”.

“Gràcies a aquest projecte innovador i diferencial, joves com Cristian s'han pogut formar i trobar una nova feina. Un total de 26 joves han format part d’Hispaled amb una taxa d’èxit del 85%”, indica Javier Torres. “Des de la Fundació Repsol ens en sentim molt orgullosos, el compromís per impulsar una economia més inclusiva amb les persones i respectuosa amb el medi ambient és mutu”.

L'equip de Hispaled està format per treballadors joves en risc d'exclusió. / .

De 1 a 3 anys de preparació

Hispaled compta amb un programa d'inserció laboral per a joves, que dura d’1 a 3 anys recolzat en un procés continu de formació acompanyat d'entitats socials.

Als joves se'ls contracta i se'ls prepara mentre desenvolupen una activitat associada a la fabricació, instal·lació o reparació de solucions LED. Aquestes solucions s'apliquen en sistemes d'enllumenat públic, en el sector de l'horticultura i també en pantalles d'informació, que s'utilitzen per transmetre dades pràctiques i també per visualitzar publicitat.

A més, poden accedir per primera vegada al mercat laboral, amb un procés d'acompanyament per al creixement personal i professional. Es formaran, i fins i tot titularan, mentre treballen per desenvolupar una carrera professional en el món de la tecnologia LED, l'electricitat i l'electrònica.

De l'enllumenat als cultius

Hispaled compta actualment a Espanya amb més de 60 concessions d'enllumenat que es reparteixen per 600 municipis del territori nacional. I, per l'eficiència més gran d'aquesta tecnologia d'il·luminació, aquestes concessions comporten un estalvi de fins a 120.000 tones d'emissions de CO 2.

La localitat asturiana de Colunga és una de les 60 concessions d'il·luminació de Hispaled / .

Però l'empresa espanyola no només treballa la il·luminació pública i vial, perquè també aporta solucions lumíniques per al control i el creixement dels cultius, que es complementen a més amb sensors i automatització per optimitzar el desenvolupament de les plantacions.

Les pantalles LED suposen un altre pilar en l'activitat de la companyia, i poden ser d'exterior, interior, per a aparadors, botigues… L'oferta reuneix des de panells de gran format fins a videowalls, pantalles a comerços, restaurants, gasolineres i façanes d'edificis corporatius, entre altres coses.

Des del 2022 Hispaled compta amb una línia de treball orientada a les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, sector de gran ocupabilitat entre els joves. Aquest projecte de Fundació Repsol i Hispaled és una aposta per una societat més sostenible alhora que impulsa la carrera professional de joves en situació de vulnerabilitat.