Tecnològic i de luxe

BMW ha llançat al mercat espanyol el nou Sèrie 8 Coupé, que disposa de motoritzacions de 320 i 530 cv de potència. El BMW Sèrie 8 Coupé està disponible a la variant M850i xDrive Coupe M Performance i en la BMW 840D xDrive Coupé.

El nou model és una combinació d'inspiració esportiva i luxe contemporani. D'aquesta manera, l'estructura de la carrosseria, la tecnologia de conducció i la suspensió estan enfocades directament a assolir el rendiment dinàmic d'elit que s'espera d'un automòbil esportiu de primera classe.

El Sèrie 8 Coupé mesura 4.843 mil·límetres (mm) de llarg, 1.902 mm d'ample, 1.341 mm d'alt i té una distància entre eixos de 2.822 mm.

Quant a l'exterior, està disponible amb sostre de carboni M i amb el paquet exterior M Carbon, amb làmines d'entrada d'aire, cobertes exteriors dels miralls i un spoiler i un difusor del darrere de polímer reforçat amb fibra de carboni (CFRP, per les seves sigles en anglès).

Els fars són els més prims de qualsevol model de BMW fins a la data; els llums led són de sèrie, mentre que els fars led adaptatius i el sistema BMW Laserlight amb il·luminació adaptativa i Selective Beam de fins a 600 metres estan disponibles opcionalment.

interior de luxe

L'interior del nou Sèrie 8 Coupé inclou materials d'alta qualitat, com el revestiment de cuir de sèrie per al panell d'instruments i les espatlles de les portes. Per la seva banda, els seients esportius, que ofereixen una baixa posició de conducció, estan entapissats de cuir de sèrie.

La disposició dels controls està dirigida al conductor per assegurar una experiència de conducció esportiva i dinàmica, amb materials d'alta qualitat i una il·luminació interior molt sofisticada.

Entre altres equipaments de sèrie del model s'inclou un grup d'instruments digitals i una pantalla de control de 10,25 polzades amb gràfics optimitzats i moderns. A més, és el primer BMW que estrena el nou sistema operatiu per al sistema multimèdia 7.0, així com un quadre d'instruments multifuncional renovat i amb noves funcionalitats i tots els avenços tecnològics en matèria d'assistència a la conducció i seguretat del fabricant alemany.

El maleter té una capacitat de 420 litres i el suport del darrere es pot plegar en configuració 50:50, el que permet augmentar la seva capacitat. El nou Sèrie 8 de BMW arriba al mercat amb dues variants, el BMW M850i xDrive M Performance, que equipa el motor gasolina V8 de 530 cv de potència, així com la versió BMW 840D xDrive Coupe, amb una unitat dièsel de sis cilindres en línia , que desenvolupa 320 cv de potència. De sèrie tota la gamma equip caixa automàtica Steptronic de vuit velocitats i tracció integral xDrive.

El 840D xDrive munta un propulsor sis cilindres en línia de 2.993 cc, amb 680 Nm de parell i una acceleració de 0-100 km / h en 4,9 segons. El M850i xDrive Coupé munta un V8 de 4.395 cc amb 530 cv de potència i desenvolupa un parell màxim de 750 Nm. Accelera de 0-100 km / h en 3,7 segons.

sistemes d'infoentreteniment

Pel que fa als sistemes d'infoentreteniment i connectivitat, l'equipament de sèrie del nou Sèrie 8 Coupé inclou, com ja hem dit, el nou concepte de visualització i control BMW Operating System 7.0 BMW Live Cockpit Professional.

La connectivitat entre el vehicle i els dispositius es porta a terme a través de l'assistent digital BMW Connected.

A més, l'última versió del Head-Up Display que equipa el Sèrie 8 Coupé té una superfície de projecció un 16% més gran, gràfics 3D optimitzats i pantalla per a continguts addicionals.

El vehicle inclou l'assistent professional de conducció, el control actiu de creuer amb la funció Stop & Go, l'assistent de direcció i de control de carril, l'advertència de canvi o de sortida de carril, la protecció contra col·lisió lateral, l'ajuda d'evasió, la informació de distància de seguretat i les alertes de trànsit creuat, de prioritat i de direcció prohibida.

Ofereix també assistent d'aparcament per estacionar en paral·lel i perpendicular, a més d'un nou assistent de marxa enrere; l'assistent d'aparcament Plus inclou la vista al voltant, la superior, la panoràmica i la 3D remota.

al volant

Les sensacions al volant són fabuloses, ja que combina el confort per carretera d'una berlina de luxe amb l'agilitat en corbes revirades d'un esportiu d'altes prestacions.

Els diferents estils de conducció permeten treure-li el màxim partit a aquest Sèrie 8 variant la sensibilitat de l'accelerador, duresa de la direcció i suspensió, entre altres paràmetres, en funció del que es vulgui en cada moment.

Altres aspectes a destacar són: la suavitat del canvi automàtic de vuit velocitats, el tacte de la direcció i la insonorització a l'interior de l'habitacle. D'altra banda, el sistema de direcció activa integral facilita la maniobra d'aparcament i redueix el radi de gir, gràcies al lleuger moviment de les rodes del darrere en moure el volant.

ELS PREUS

El BMW 840D xDrive té un preu de partida a Espanya de 112.600 euros, mentre que el M850i xDrive Coupé té un preu de partida de 140.400 euros.

BMW ha confirmat el llançament de les noves variants Cabrio i Gran Coupé durant el proper any 2019.