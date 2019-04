Nissan anuncia que aquest any triplicarà les vendes del LEAF a Espanya

El Nissan LEAF, el vehicle elèctric més venut del món, d'Europa i d'Espanya en el que portem d'any, està demostrant que la mobilitat elèctrica de zero emissions ja és una realitat. L'objectiu de Nissan per a aquest mateix any és vendre 4.500 LEAF al mercat espanyol, la qual cosa significarà triplicar el volum de l'exercici anterior. Aquesta xifra, mai vista al mercat espanyol, comença a posicionar el Nissan LEAF com un vehicle de volum al costat d'altres models de la competència.

El Nissan LEAF està començant a deixar de ser un vehicle elèctric per ser, a més de la icona de la mobilitat sostenible de Nissan, un vehicle que pot competir d'igual a igual amb altres vehicles de la seva categoria de propulsió tradicional de combustió.

Recentment, al Saló de Ginebra, Nissan ja va anunciar que s'havia aconseguit un total de vendes mundial de 400.000 unitats. A més, també s'ha anunciat l'ampliació de l'oferta del LEAF e+ a Europa amb noves versions (Tekna i N-Connecta) i millores tecnològiques. Aquest model té una autonomia estimada de 385 km* amb una sola càrrega, a més d'una impressionant potència de 217 CV que permet accelerar de 0 a 100 km/h en només 7,1 segons. Aquesta versió està equipada de sèrie amb l'avançada tecnologia ProPILOT d'ajuda a la conducció.

Però l'aposta electrificada de Nissan s'amplia en motoritzacions. També al Saló de Ginebra, Nissan ha anunciat que comercialitzarà models amb tecnologia e-POWER a Europa el 2022.

El sistema e-POWER ha estat tot un èxit entre els consumidors japonesos, ja que ha aconseguit col·locar el Nissan Note com el cotxe més venut del país. Els models amb tecnologia e-POWER combinen un motor totalment elèctric amb un motor de gasolina que recarrega la bateria, de manera que l'usuari pot gaudir d'una acceleració instantània i suau, així com d'un excel·lent consum de combustible.

La comercialització d'aquesta tecnologia a Europa reforçarà el lideratge de Nissan pel que fa a vehicles elèctrics en aquesta regió, on el Nissan LEAF ja és el cotxe elèctric més venut. El sistema e-POWER es basa en l'èxit del LEAF i serà una de les diverses tecnologies innovadores que s'incorporaran en els models Nissan més venuts al Vell Continent durant els propers tres anys. El 2022, les vendes de vehicles elèctrics Nissan s'hauran multiplicat per cinc i, a la fi d'aquest any, ja suposaran més del doble de la mitjana del mercat.

El sistema e-POWER inclou un motor de gasolina amb un generador elèctric, un convertidor, una bateria i un motor elèctric. El motor de gasolina es fa servir només per recarregar la bateria d'alta potència, de manera que sempre funciona a velocitat òptima. Aquesta característica es tradueix en un millor consum de combustible i menys emissions en comparació amb un motor tradicional de combustió interna.

La tecnologia e-POWER ja s'incorpora en els models Note i Serena al Japó. Més del 70 % dels Note i gairebé la meitat dels Serena venuts al país són versions e-POWER.