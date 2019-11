Free2Move assumeix la mobilitat del grup PSA

Fa tres anys es va presentar, a l'edifici corporatiu de PSA situat als Camps Elisis de París, la plataforma Free2Move. Sota la direcció de Brigitte Courtehoux, vicepresidenta executiva de Mobilitat i Serveis Connectats del grup, la plataforma va iniciar un treball amb l'objectiu de proporcionar serveis de mobilitat com un dels pilars de negoci, adscrit al pla estratègic 2021 Push to Pass dissenyat per Carlos Tavares (president del consorci automobilístic).

Amb els fonaments ben assentats, Free2Move inicia una nova etapa, i des del grup vaticinen que l'any 2030 el 25% dels beneficis procediran dels serveis de mobilitat. Un objectiu complicat en un món canviant, però que des de PSA assumeixen amb el compromís d'aconseguir la satisfacció de l'usuari com a principal argument.

D'acord amb les declaracions de Courtehoux, «amb Free2Move volem oferir una solució de mobilitat adequada als nostres clients en cada moment. PSA va crear aquesta marca perquè les coses estan canviant. Els nostres clients passen de ser propietaris a ser usuaris, i cal obrir la mobilitat a aquells que no poden pagar-se un cotxe. Per això la mobilitat compartida tindrà un paper molt important en el futur», va sentenciar el vicepresident. La intenció de PSA és facilitar la mobilitat, i per això Free2Move ofereix una àmplia gamma de serveis que van des del cotxe compartit al lloguer per mesos, dies, setmanes o fins i tot hores. També s'ha creat un ecosistema que planteja solucions a tot el món en el menor temps possible.

La marca, que ja porta operant diversos anys a Europa, incorpora ara el projecte eMOV de cotxe compartit, del qual PSA és el propietari a Espanya des de l'any passat. Es tracta d'una de les propostes més eficients del mercat, i segons els responsables de la mateixa «és un negoci rendible». Amb aquesta integració, el carsharing apuntala la proposta de Free2Move a Espanya, destinada tant a particulars com a empreses.

Diversitat de productes

Els productes i serveis que inclou la plataforma de mobilitat són els següents: Free2Move Lease (leasing per a empreses amb lloguers de llarga durada, per finançar la seva flota i que disposa actualment de 20.500 vehicles i més de 10.000 empreses); Connect Fleet (gestió de rendiment de flotes) i Fleet Sharing (vehicle compartit d'empresa).

A més, disposa de l'aplicació City, una app que inclou múltiples usos com ara el carsharing i bicicletes, motos, patinets, vehicles VTC, transport públic i cotxes de lloguer. Acumula dos milions de descàrregues i 100.000 usuaris actius, i està disponible a 34 ciutats de dotze països, entre ells Estats Units. També ofereixen Free2 Move Rent (lloguers a curt termini amb 25.000 vehicles disponibles a Europa en 1.300 punts); Charge My Car (aplicació de serveis de recàrrega) i, finalment, eMOV, el servei de vehicle compartit integrat a Free2Move Carsharing i que també ofereix cotxes a París (França), Wuhan (Xina) i Washington DC (Estats Units).

«A finals d'any introduirem alguna altra ciutat tractant de copiar el model d'èxit de Madrid», assenyala la responsable de mobilitat de PSA. Amb tot, prenent com a referència la rendibilitat, Courtehoux va assegurar que si no es donen els requisits en aquest tema no dubtarien a tancar el servei en alguna de les ciutats actuals. Des de PSA no han anunciat la ciutat que s'incoporarà al carsharing, però segur que no serà Barcelona, ??donats els problemes d'entesa i normativa que l'Ajuntament manté en matèria de carsharing i que afecta totes les companyies que operen aquest negoci.

Actualment eMOV disposa d'una flota de 600 Citroën C-Zero i 10 Citroën Belingo Electric Furgó a Madrid, a més de 150 turismes a Lisboa.