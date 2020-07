Aquest és el cotxe nou (i molt car) del Rei Felip VI

El Rei Felip VI té nou cotxe i s'ha deixat veure per primera vegada amb ell en el 'tour' que està fent els últims dies per la geografia espanyola. Una ruta que el portarà a Figueres el pròxim 17 de juliol.

El nou vehicle del rei és un Mercedes-Maybach S600 Guard, el mateix model que utilitza la cancellera d'Alemanya Angela Merkel. La versió blindada de l'estrella de Mercedes ofereix els més alts nivells de protecció balística i contra explosions disponibles per a vehicles no militars, al mateix temps que ofereix estàndards insuperables d'amplitud, confort de conducció i característiques de luxe a bord.

Com diem, aquesta és la primera vegada que es veu el rei amb aquest cotxe, però no és nou. Tal com es reflecteix en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del 19 de setembre de 2019, aquest vehicle va ser adquirit pel Ministeri d'Hisenda l'any passat per afegir-lo al Parc Mòbil de l'Estat, encara que està assignat "de manera preferent" al servei de la Casa Reial. En aquesta publicació s'especifica el seu preu, que ascendeix a 454.500 (sense IVA), el que suposa que el cost total podria superar els 550.000 euros.

L'elevat preu de el nou cotxe del rei es justifica, a més de pel luxe de l'interior i la potència de motor, per l'altíssim nivell de seguretat que ofereix als ocupants. Es tracta del primer vehicle certificat amb el més alt nivell de protecció balística VR10 per models civils. La seva carrosseria i les finestres suporten les bales de nucli d'acer endurit disparades per un rifle d'assalt i també explosions de fins a 15 quilograms de TNT. Es tracta d'un autèntic búnquer sobre rodes.

El vehicle munta un motor V12 de 6.0 litres que lliura 530 cv de potència amb un parell màxim de 830 Nm. Amb aquest propulsor, el Maybach-Mercedes és capaç de moure les seves 4,5 tones que de pes de 0 a 100 km/h en tan sols 5 segons, i aconseguir una velocitat màxima autolimitada a 250 km/h.

Més informació i imatges a Neomotor