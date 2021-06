Ruta ELÈCTRICA

El teletreball ha permès als ciutadans anar a viure a entorns rurals en els quals es gaudeix d’una major qualitat de vida tant per la reducció de l’estrès com per la qualitat de l’aire, entre molts altres factors. Una nova filosofia de vida que casa a la perfecció amb els vehicles elèctrics: silenciosos, eficients i respectuosos amb el medi ambient.

I per demostrar aquesta combinació entre l’Espanya rural i els vehicles elèctrics hem decidit seleccionar a tot un referent d’aquest segment com és el Nissan Leaf i recórrer un paratge tan destacat com la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel i els seus voltants.

la veteranIa És un graU

El Nissan Leaf es podria considerar el pare dels elèctrics, el model amb el qual Nissan va apostar per la conducció lliure d’emissions quan per a molts això era encara una quimera. La primera generació es va llançar l’any 2010, renovant-se posteriorment al 2013 i al 2016 per elevar les seves prestacions i augmentar la seva autonomia.

La segona generació, que data del 2018,ofereix una autonomia millorada i un rang d’ús elevat, amb dos nivells de potència i capacitat elèctrica. Es pot escollir en una versió d’accés amb 150 CV de potència i una bateria de 40 kWh que li permet recórrer aproximadament uns 270 km amb una sola càrrega, i també en una versió E + amb 218 CV i una bateria de 64 kWh que atorga al Nissan Leaf una autonomia d’uns 385 km.

Alhora, el client pot triar entre tres acabats: Acenta, N-Connecta i el topall de gamma Tekna, així com una edició especial amb motiu del seu desè aniversari.

El Nissan Leaf, amb totes les campanyes i els descomptes disponibles (inclòs el Moves III), es pot adquirir des de tan sols 20.000 euros amb un gran equipament de sèrie.

CÀRREGA ALS EASYCHARGER-NISSAN

El nostre camp base en aquest viatge amb el Nissan Leaf de 40 kWh es troba a Villargordo del Cabriel, on hi ha un punt de càrrega Easycharger Nissan de 50 kW. Aquesta xarxa de recàrrega permet als propietaris d’un vehicle elèctric de Nissan gaudir d’un 50% de descompte sobre el preu de tarifa. Mentre la càrrega ràpida de 50 kW en aquests llocs té un cost de 30 cèntims per kW, els Nissan podran carregar des de només 15 cèntims el kW.

Amb les piles carregades vam iniciar el nostre viatge al voltant de la Reserva Natural Hoces del Cabriel (concretament al Pantà de Contreras), on des de la seva pròpia riba vam gaudir d’unes vistes espectaculars. I també vam poder tocar amb les nostres pròpies mans l’aigua de l’embassament. D’aquí vam anar a veure les comportes que retenen el seu cabal, en una visita impactant pel gran dic i curiosa per les instal·lacions abandonades al costat de la mateixa.

I d’un lloc creat el 1972 vam anar a dues localitzacions molt més antigues: el jaciment arqueològic d’El Molón, a Camporrobles, i la ciutat íbera de Kelin, a Caudete de las Fuentes.

Després de recórrer algunes poblacions més de la zona, visitar entorns naturals tan atractius com Cuchillos de la Fonseca o les salines de Jaraguas, vam posar fi a la primera jornada de viatge encara amb 93 quilòmetres d’autonomia restant a l’ordinador de bord, la qual cosa demostra la magnífica eficiència del Nissan Leaf.

segONa jornada

Arrenquem la segona jornada recarregant de nou les piles del Leaf. En una mica més de mitja hora ja teníem llest el 80%, i en una hora pràcticament el 100%. Amb tot, per tan sols 4 euros tornàvem a gaudir de més de 230 quilòmetres d’autonomia. I és que la xarxa Easycharger Nissan és fàcil de fer servir, ràpida gràcies als seus connectors de 50 kW i especialment econòmica per als clients de la marca japonesa. En aquesta nova etapa vam seguir recorrent els voltants del parc natural, aturant-nos en tranquil·les poblacions com Venta del Moro, Casas de Pradas o Los Isidros, des d’on vam prendre l’A-32 i vam enllaçar amb la N-322 per creuar literalment el riu Cabriel i gaudir de les vistes de les seves famoses falçs al marge de la llera.

Hores i hores al volant d’el Leaf que vam per creuar literalment el riu Cabriel i gaudir de les vistes. Hores i hores al volant del Leaf que vam completar sense gens de fatiga gràcies al confort d’aquest vehicle elèctric. És extremadament còmode de conduir: silenciós, de reaccions progressives i summament fàcil de conduir gràcies a l’e-Pedal.

El Nissan Leaf és un cotxe súper equilibrat. Tant les suspensions com el tacte de la direcció tenen un compromís excepcional entre confort i esportivitat, absorbint bé les irregularitats de l’asfalt, i amb un guiatge precís però amb un bon angle de gir i una encertada desmultiplicació.

Això permet que l’elèctric de Nissan no només sigui un perfecte aliat per anar per la ciutat, sinó un bon company de viatge en sortides d’oci.

I és que el Leaf té un interior sorprenentment ampli. Les bateries van ubicades entre els eixos però no resten espai als ocupants de les places posteriors, que gaudeixen d’un bon espai per genolls, cap i malucs. I tot això amb un maleter de 394 litres en la versió de 40 kWh, que en la de 68 kWh es redueix a 385.

El Nissan Leaf és un cotxe elèctric pensat principalment per a moure’s per la ciutat, però és un autèntic plaer fer-lo servir per a l’oci en família, com hem viscut al llarg d’aquestes dues jornades en les quals hem gaudit del parc natural de les Hoces del Cabriel, ens hem desestressat gràcies a la tranquil·litat dels pobles propers, hem gaudit dels bons vins que s’elaboren a Ruta del Vi d’Utiel-Requena, i après una mica més d’història del nostre país.