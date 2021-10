Potència amb EFICIÈNCIA

XC60. Dues lletres i dos nombres que identifiquen el pilar bàsic sobre el qual se sustenta la política de producte de Volvo a nivell mundial. I és que aquest SUV mitjà es manté com el model més venut de la gamma nòrdica des de l’any 2009 i acumula més d’1,7 milions d’unitats matriculades.

Volvo s’ha proposat mantenir l’XC60 entre el més destacat del segment SUV premium i ha realitzat una sèrie de millores en la seva gamma. Per això ha seguit la màxima de no tocar massa allò que funciona, alhora que ha reforçat la seva presència en l’imparable mercat electrificat.

D’aquesta manera l’XC60 ha incorporat al seu catàleg dues noves versions Recharge que passen a muntar un millorat sistema de propulsió híbrida endollable. Es tracta dels T6 i T, models que estrenen una nova planta motriu que es combina amb un motor de gasolina de 2.0 litres i un altre elèctric amb el qual s’augmenta l’autonomia elèctrica, es redueixen les emissions de CO2 i es milloren les prestacions.

MÉs autonomIa elÈctrica

El desenvolupament de la nova tecnologia PHEV de Volvo es centra en el muntatge d’una bateria de llarga durada amb una tercera capa de cel·les que augmenta l’energia nominal d’11,6 kWh a 18,8 kWh. La marca assegura que amb aquesta major capacitat l’autonomia elèctrica se situa ara en 90 km, mentre que les emissions de C02 es redueixen al voltant d’un 50% (segons el cicle WLTP). Altres beneficis d’aquesta bateria potenciada s’associen al sistema de climatització del vehicle, accionable de manera remota per escalfar o refredar l’habitacle des de l’app de Volvo Cars però sense restar en excés l’autonomia 100% elèctrica.

D’altra banda el motor elèctric posterior s’ha potenciat de manera considerable per passar a oferir 145 CV. Aquests cavalls addicionals eleven la potència total combinada fins als 350 CV en els Recharge T6 i 455 CV en els Recharge T8, per situar-se com el vehicle de producció més potent mai fabricat per Volvo.

Les millores rebudes en el motor i la bateria fan que augmenti en un 65% la potència de les rodes posteriors, proporcionant un millor rendiment dinàmic i del funcionament de el sistema de tracció total. Les dues versions comparteixen el canvi automàtic de 8 velocitats i disposen de la funció de conducció amb un sol pedal, que gestiona el nivell de retenció de frenada. El nou XC60 Recharge T8 associat al nivell d’acabat esportiu Polestar està a la venda des de 78.738 euros, mentre que el Recharge T6 està disponible amb les terminacions Inscription Expression, Inscription i R-Design des de 61.738 euros.