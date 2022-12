El Renault Austral és escollit 'Cotxe de l'Any dels Lectors 2023'

El Renault Austral és el nou 'Cotxe de l'Any dels Lectors 2023' de Prensa Ibérica. La nova proposta SUV compacta de la signatura del rombe ha estat la vencedora després del tancament de la fase final de votacions celebrada avui a Madrid. Una vegada més, els vots emesos pels lectors de Prensa Ibérica a través de la pàgina web mejorcoche.epi.es, han decidit el vehicle guanyador de la vint-i-unena edició d'uns guardons que s'han consolidat com tot un referent en la indústria de l'automoció a Espanya.

Amb el tancament de la definitiva votació final avui dimarts 13 de desembre, Renault s'ha alçat per primera vegada amb aquest reconeixement posat en marxa per Prensa Ibérica l'any 2002. Un triomf el d'aquest model fabricat en les diferents plantes que la signatura del rombe té al nostre país, que s'ha aconseguit gràcies al suport dels participants provinents de les diferents capçaleres que componen aquest grup editorial.

Estrena de Renault

La victòria de l'Austral fa que Renault s'estreni en el llistat de guanyadors dels premis Cotxe de l'Any dels Lectors. D'aquesta manera, el nou component de la gamma SUV de la signatura francesa s'incorpora a l'exclusiva llista de models premiats en la qual es poden trobar els Alfa Romeo 159, Audi A8, Q5 i Q3, BMW Sèrie 5, Citroën C4, Cupra Formentor, Ford Mondeo, Hyundai i30 i Ioniq 5, Mercedes-Benz Classe A, Opel Meriva i Astra, el Peugeot 308, Seat Ibiza, Ateca i Tarraco i el Volvo V40.

A més de ser un vehicle fabricat al nostre país, l'Austral és un producte clau per a l'estratègia de Renault Espanya, ja que es presenta com el seu màxim exponent en matèria de vendes i fabricació en el segment dels SUV de mida compacta, el de major volum del mercat actual. En aquest sentit, Sébastien Guigues, director General de Renault Espanya, manifestava el seu orgull perquè el «cotxe més made in Spain de la història de Renault sigui el nou Cotxe de l'Any dels Lectors, amb els seus motors fabricats a Palència, les caixes de canvi a Sevilla i tot això ensamblat a la fàbrica de Valladolid». Un reconeixement que el mateix Guigues assegurava que «tots els integrants de Renault Espanya rebem amb molta il·lusió per la independència i autenticitat que envolta a aquest premi».

L'acte de tancament de les votacions d'aquests guardons va comptar a més amb la presència de directius de les àrees de comunicació i màrqueting a Espanya dels sis models de les marques finalistes entre els quals, a més del mateix Renault Austral, es trobaven el BMW X1, el Volkswagen ID.5, l'Smart #1, l'Opel Astra i l'Alfa Romeo Tonale.

El màxim representant de Renault a Espanya, juntament amb Jesús Presa, director d'Assumptes Públics, Impacte Social i Comunicació, Mercedes García García, directora de Comunicació i Beatriz Navarro, directora de Màrqueting de la signatura del rombe, rebien les primeres felicitacions pel triomf del Renault Austral com a nou Cotxe de l'Any dels Lectors 2023 de Prensa Ibérica.

Historial del Cotxe de l'Any dels Lectors