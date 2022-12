Renault Austral El preferit pels lectors

I el guanyador és... el Renault Austral. Amb l’acte de tancament de la votació final, els premis Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica clausuraven la seva vint-i-unena edició amb el nou model SUV compacte de la marca francesa com a principal protagonista.

Un cop acabada aquesta fase final els participants provinents de les diferents capçaleres que formen el grup editorial Prensa Ibérica decidien amb els seus vots el triomf de l’Austral. Una victòria que fa que Renault s’estreni al palmarès de guanyadors d’aquests premis després de 21 anys d’història per consolidar el llançament d’un model clau per a la seva estratègia comercial.

Un Renault amb accent espanyol.

No en va Sébastien Guigues, director general de Renault Espanya, manifestava el seu orgull perquè el «cotxe més made in Spain de la història de Renault sigui el nou Cotxe de l’Any dels Lectors, amb els seus motors fabricats a Palència, les caixes de canvi a Sevilla i tot plegat acoblat a la fàbrica de Valladolid».

Un reconeixement que el mateix Guigues assegurava que «tots els integrants de Renault España reben amb molta il·lusió per la independència i autenticitat que envolta aquest premi».

D’aquesta manera l’Austral s’incorpora al llistat exclusiu de models guanyadors i succeix el guanyador de l’anterior edició, el Hyundai Ioniq 5, com a nou Cotxe de l’Any dels Lectors. Per aconseguir aquesta distinció el màxim exponent de la gamma SUV de Renault ha hagut de sotmetre’s a una votació final en què s’ha trobat amb altres no menys destacats aspirants.

Estem parlant dels BMW X1, Volkswagen ID.5, Smart #1, Opel Astra i Alfa Romeo Tonale. Tots ells van ser elegits pels diferents periodistes especialitzats en la informació relacionada amb el món del motor dels diaris de Prensa Ibérica per formar part d’una darrera votació amb els lectors com a jutges definitius.

Característiques com el seu concepte tot camí de mida compacte i enfocament polivalent, l’ampli desplegament digital en matèria d’informació i entreteniment del seu interior o la gamma de motoritzacions de gasolina amb tecnologia híbrida i microhíbrida, són fonaments més que suficients per justificar el més que merescut triomf de l’Austral. Enhorabona, Renault!