Mobilitat eficient i prèmium

Des de l’any 2010, quan Fiat va decidir abandonar el segment dels monovolums, la marca italiana no havia tornat a atrevir-se a entrar en un segment totalment eclipsat pels SUV, però que encara té uns usos molt definits. Ara, tretze anys després, el fabricant de Torí retorna al segment dels monovolums amb un model que, per descomptat, havia de ser elèctric seguint el full de ruta marcat per Stellantis per als nous llançaments.

El Fiat E-Ulysse disposa de dues mides i diverses configuracions, depenent de l’ús que us tinguem pensat donar-li. Està disponible amb 5, 7 o 8 places, ja que l’espai dedicat als passatgers no està compromès en cap cas perquè el que es redueix és el mida del maleter. La versió M, amb una longitud de 4.96 m, ofereix un maleter mínim de 400 l i pot arribar fins als 800 amb els seients de l’última fila ajustats al màxim cap endavant. Per la seva banda, la versió L augmenta la mida fins als 5,51 m i registra un mínim de 800 litres, arribant fins als 1.300. Aquest model deriva de l’e-Scudo, la furgoneta comercial de mida mitjana de la marca italiana. La seva estètica és similar, encara que l’E-Ulysse té uns detalls i acabats específics. És el cas de la doble porta corredissa elèctrica, les llantes de 17’ diamantades, els para-xocs i retrovisors negres o els vidres tintats que la fan molt més refinada que la seva germana comercial. Aposta per l’electricitat. En el cas del nou E-Ulysse Fiat se la juga a una única tracció 100% elèctrica. És un motor de 136 CV (100 kW) i un parell motor de 260 Nm, amb una velocitat màxima limitada a 130 km/h. Un propulsor que es pot combinar amb dues capacitats de bateria de 50 i 75 kWh, amb què la marca anuncia una autonomia en cicle WLTP de 220 i 330 km, respectivament. A més, l’usuari disposa dels modes de conducció ECO, Normal i Power. Els E-Ulysse estan equipats de sèrie amb un sistema de càrrega ràpida de 100 kW (DC) que permet carregar la bateria fins al 80% en tan sols 45 minuts (30 minuts a la de 50kWh). Per carregar-lo a casa o a la xarxa pública els clients poden fer servir un cable trifàsic mode 3 d’11 kW i poden adquirir un Wallbox de Mopar. Un «saló» sobre 4 rordes». Aquesta va ser la idea principal que ens van traslladar els representants de la marca durant la presentació. El repte està aconseguit. En el nivell d’acabat Lounge el nou E-Ulysse ofereix la possibilitat d’un autèntic club sitting sobre quatre rodes, amb cinc còmodes seients a la part posterior i sent els de la segona fila giratoris. Els seients són especialment amplis i els reposabraços reclinables proporcionen una gran comoditat. La taula doble plegable també pot desplaçar-se entre la segona i la tercera fila com a superfície ideal per a les activitats més diverses. És molt destacable la seva modularitat, ja que hi ha disponibles fins a 12 configuracions per l’espai interior a la versió de 8 places, i fins a 16 a la versió de 7 places Club sitting, dividides en 3 files. Tots els seients posteriors de l’E-Ulysse equipen ancoratges Isofix i estan muntats sobre rails, per la qual cosa poden desplaçar-se, reclinar-se o fins i tot retirar-se fàcilment. Pel que fa a l’infoentreteniment, inclou una pantalla tàctil en color de 7” amb Apple Car Play, Android Auto i el servei Connect Nav proporcionat per TomTom, amb informació sobre trànsit, aparcaments, benzineres, meteorologia local i punts d’interès. La gamma de preus arrenca en 55.700 euros, incloent el Pla MOVES III.