Coincidint amb la sortida al mercat del nou Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 hem tornat a posar-nos al volant del vaixell insígnia de la gamma SUV compacta de la marca italiana. Per a Alfa Romeo el Tonale és un cotxe molt important perquè no només forma part de la metamorfosi de la marca sinó també de l’inici d’una hibridació que ha d’assolir tota la gamma l’any 2027. A més, dins dels plans de la marca figura llançar l’any 2025 el seu primer model totalment elèctric.

Aquesta versió del Tonale és la més alta de la gamma, fusionant el seu inconfusible caràcter esportiu amb la màxima eficiència: 69 km d’autonomia elèctrica en cicle combinat (més de 80 km per ciutat).

El sistema híbrid de 280 CV del Tonale Plug-in Hybrid Q4 és ideal en termes de rendiment i de durada de la bateria. Està format per un motor MultiAir turbo d’1,3 litres, 4 cilindres i 180 CV acoblat a una transmissió automàtica de 6 velocitats que proporciona tracció a l’eix davanter. Aquest motor es combina amb un motor elèctric capaç de subministrar 90 kW de potència màxima i 250 Nm de parell a l’eix posterior. Les seves xifres de potència total el situen dalt de tot del segment, ja que accelera de 0 a 100 km/h en només 6,2 segons.

El sistema de tracció total Q4 incorporat al nou Tonale, que proporciona la tracció davantera amb el motor de combustió interna i la posterior amb el motor elèctric, assegura un comportament àgil, lleuger i dinàmic.

S’ha treballat molt l’apartat de es suspensions, els eixos i la direcció, fet que proporciona una sensació de conducció àgil i esportiva. El comportament en revolts és excel·lent i precís, tant per la direcció directa com per un radi de gir més ampli.

El Tonale PHEV està disponible amb dos acabats diferents: Ti (53.500 euros) i Veloce (56.000 euros). També està a la venda l’edició Speciale a un preu de 51.000 euros.