A la Direcció General de Trànsit (DGT) se li acumulen els avisos amb l’objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres espanyoles. Ara, a més, té un nou enemic contra la seguretat viària: l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha posat en alerta els conductors de marques concretes de cotxes perquè els airbags que porten incorporats poden ser defectuosos.

Si bé la DGT ha alertat de la importància d’utilitzar correctament el carril esquerre de les autopistes i autovies i recentment ha recordat que hi ha avançaments que estan estrictament prohibits tot i que no hi hagi un senyal que ho exigeixi, l’organisme autònom no comptava amb aquesta amenaça: hi ha vehicles Audi, BMW i Skoda comercialitzats a Espanya tenen els airbags defectuosos. A més, aquesta fallada podria afectar fins a 300.000 automòbils, afirma l’OCU.

Un deteriorament que pot causar lesions

Els dispositius de seguretat que donen problemes són els fabricats per l’empresa Tataka. «Pel que sembla, l’inflador pot deteriorar-se amb el pas dels anys alliberant fragments durant el procés d’inflat. Una situació que podria causar lesions als ocupants en cas de col·lisió», precisa l’OCU, que ha sigut alertada pel sistema d’alerta ràpida de productes perillosos no alimentaris de la Unió Europea, abans conegut com a Rapex.

L’OCU detalla a la seva web tots els models d’Audi, BMW i Skoda que poden patir aquest defecte als airbags. A més, l’entitat dona per fet que les marques «s’aniran posant en contacte amb els propietaris d’aquests vehicles per resoldre el problema». Tot i així, ha llançat l’avís per responsabilitat.

A més, posa l’accent en els titulars de cotxes de segona mà. «En aquest cas, el més probable és que siguin a la base de dades de la marca», indica. Per tot això, recomana a tots els propietaris dels cotxes en risc que preguntin al servei d’atenció al client de la marca si el seu vehicle està entre els afectats.

Respecte a la solució del defecte, l’organització és taxativa: «Haurà de fer-se de forma gratuïta, a càrrec de la marca, i al més aviat possible», assegura.