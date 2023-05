Un membre més de la família

Com antigament ho van ser els monovolums, el segment del SUV (amb els seus múltiples noms) és el camí a seguir quan formes una família. En gammes tan completes com les de Kia, hi ha altres opcions igual de vàlides i fins i tot potser el salt es produeix dins de la mateixa firma. Un client d’un Ceed, per exemple, que ara requereix un maleter molt més gran i prefereix tenir les places darrere ben a mà. L’Sportage estarà en el seu radar i no és per menys, amb 4,51 m de llarg passa a gaudir d’un espai de càrrega de 590 litres i molts altres avantatges.

La força de la imatge. El canvi estètic respecte a la passada generació era arriscat, però necessitaven un canvi. La firma coreana mostra un aspecte únic, singular i futurista que es focalitza en la seva enorme graella. Manté la inspiració del «Tiger Nose» però amb una superfície de calandra més gran i les llums diürnes en forma de bumerang integrades com un marc. Els grups òptics s’han dividit en dos blocs; les òptiques a la part més perifèrica del morro i els antiboira al para-xocs protegits per dos mòduls d’estil esportiu. Les llantes comencen en 17 polzades per als acabats bàsics i són de 19 en els GT-Line de sèrie. Més espai i tecnologia. Si l’estètica convenç, la resta és més fàcil. L’evolució estètica de l’exterior es trasllada igualment a un atractiu i minimalista interior, que poc té a envejar al d’alguns cotxes premium. Els materials i ajustos són millors, els tactes més tous i la tecnologia emprada més abundant. En l’habitacle destaca la doble pantalla corbada que guarda rere d’un mateix vidre dos panells de 12,3 polzades: un per a la instrumentació digital, i un altre per al sistema d’infoentreteniment i control de les funcions del vehicle. Cal esmentar la pantalla multimodal dual. Amb un sol toc canvia de control del clima a control multimèdia, per tenir sempre present, i amb botons físics, ambdues funcions. Una altra de les bales de l’Sportage és el seu maleter. En les versions de benzina arriba als 591 litres de capacitat, una dada que el situa entre els millors del segment i que passa a 571 litres en els dièsel. Si volem incorporar la hibridació, i per tant les bateries, es reduirà als 587 litres de l’Sportage híbrid convencional o 540 de l’híbrid endollable, sent el Mild Hybrid el menys capaç amb 526 litres. Set motors. I sí, tenint en compte que es tracta d’un model d’ampli espectre, es pot deduir que les opcions de propulsió són gairebé infinites amb motors de benzina, dièsel, ambdós convencionals o amb microhibridació, a més d’una proposta d’híbrids i híbrids endollables i amb etiquetes C, ECO i 0 de la DGT. L’oferta arrenca amb el 1.6 CRDi dièsel de 115 CV amb canvi manual de 6 velocitats, tracció davantera i amb un preu de 30.812 euros, el segueix el 1.6 T-GDi de benzina amb 150 CV de potència, canvi manual de 6 velocitats i tracció davantera i un preu des de 28.100 euros. Kia proposa aquest mateix 1.6 T-GDi de benzina amb microhibridació de 48 volts i 150 CV, tracció davantera i amb un preu de 31.412 euros. També hi ha microhibridació per al dièsel, prenent el 1.6 CRDi de base encara que amb potència de 136 CV. En aquest cas està disponible amb tracció total o bé només davantera i el seu preu parteix des de 32.412 euros. Aquests dos microhíbrids disposen tant de canvi manual o bé automàtic de set velocitats. Completa la gamma MHEV un 1.6 T-GDi de tracció total, canvi automàtic de set velocitats i una potència de 180 CV. El seu preu comença en 42.902 euros. Però Kia no para aquí. Proposa una versió híbrida convencional (HEV) basada en el 1.6 T-GDi de gasolina al qual aporten 230 CV, associat a un canvi automàtic de 6 velocitats en aquest cas, i l’opció de triar entre tracció davantera o tracció total. El seu preu s’inicia en 37.600 euros. I per posar la cirereta, l’estrella de la gamma és el 1.6 T-GDi de gasolina amb potència de 265 CV, canvi automàtic de 6 velocitats i tracció total. Es tracta d’un híbrid endollable d’excel·lent relació preu-prestacions. Disposa d’un motor elèctric de 91 CV associat a una bateria de 13,8 kWh. El preu arrenca en 45.500 euros. Les versions que disposen de tracció total tenen tres modes de conducció en el sistema Terrain Mode, amb programes de neu (snow), fang (mud) i sorra (sand), per a la conducció en situacions compromeses i terrenys complicats, mentre que tots els tracció davantera i posterior equipen el control de descens, per a facilitar la maniobra. Tota aquesta oferta està suportada per la qualitat i la garantia de la marca, que a Espanya ofereix per a híbrids endollables i elèctrics els 10 compromisos Kia, mentre que per a la resta de gamma disposa dels ja clàssics set anys de garantia que sempre ofereix la marca.