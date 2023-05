Les estrelles del saló Automobile de Barcelona

La 42a edició de l’Automobile Barcelona ha tornat al recinte de Montjuïc i amb ell l’aposta per l’electrificació, palpable del 13 al 21 de maig. Dels models presentats, alguns d’ells mundialment, la gran majoria són zero emissions i tots arriben amb algun tipus d’electrificació.

El Cupra Tavascan serà, sens dubte, el protagonista d’un trobada automobilística amb molt ADN espanyol, no oblidem que el primer SUV 100% elèctric de la marca de Martorell es dissenya a la capital catalana. Com també succeeix amb el Silence S04, que és la primera proposta del fabricant en el món de les quatre rodes. Aquestes son les principals novetats del certamen:

Cupra Tavascan. El primer SUV 100% elèctric de la marca espanyola arribarà al mercat el 2024 i ho farà amb tres variants de motorització amb 250, 210 i 140 kW (equivalents a 340, 210 i 188 CV). La marca anuncia una autonomia entre càrregues de 540 quilòmetres.Mercedes-Benz Classe E. DAquesta última generació incorpora tocs de veritable luxe, com l’opció de lluir un marc il·luminat per tires LED, o l’escultura visual que suposa el salpicader SuperScreen, amb una tercera pantalla per al copilot i un sistema d’àudio envolvent de Burmester 4D. La meitat de la gamma serà mild-hybrid i l’altra híbrida endollable.Mazda MX-30 REV. Aquesta versió híbrida enchufable del MX-30 recorre a un sistema molt peculiar.Les rodes davanteres es propulsen gràcies al motor elèctric de 170 CV i 260 Nm de par motor, però l’energia pot venir de la bateria de 17,8 kWh de capacitat o d’un motor rotatiu que utilitzen com a generador. Renault Clio. El disseny exterior del Clio ha millorat notablement i porta canvis notables en l’equipament, amb sistema multimèdia que pot arribar a les 9,3 polzades en una pantalla vertical.