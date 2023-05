Passaport a l’elit

El campionat de la Peugeot Rally Cup Ibèrica va tenir el seu inici els passats 28 i 29 d’abril en el ral·li portuguès D’Aboboreira disputat al nord-est de Porto, en un certamen que organitza per a Espanya i Portugal l’empresa Sports&You que dirigeix José Pedro Fontes. Aquesta monomarca que patrocinen les filials espanyola i portuguesa de Peugeot va reunir en la primera carrera que es disputava sobre terra a 18 pilots procedents de Portugal, Espanya, Estònia, Rússia i fins i tot Austràlia en aquest cas Max McRae, nebot de Colin McRae.

Peugeot 208 Rally4

. El certamen internacional Peugeot Rally Cup Ibèrica és una competició que es disputa sobre trams de terra i asfalt en ral·lis d’Espanya i Portugal i que té una gran acollida per les prestacions dels Peugeot 208 Rally4, la seva fiabilitat i escàs manteniment.

Un vehicle la potència del qual és de 208 cavalls que entrega el motor 1.2 PureTech amb turbo i 4 vàlvules per cilindre. La potència arriba a les rodes del davant a través d’una caixa de canvis seqüencial de 5 relacions amb diferencial mecànic autoblocant.

El fre de mà és hidràulic, darrere porta discs de fre de 290 mil·límetres amb dos pistons i davant porta discs ventilats de 330 mil·límetres per asfalt i 290 per terra, en tots dos casos amb quatre pistons. La suspensió és de tipus McPherson amb amortidors Ohlins amb 3 vies regulables.

El Peugeot 208 Rally 4 té unes dimensions de 4,052 metres de longitud, una amplada de 1,738 metres i batalla de 2,553 metres. El dipòsit de combustible és de 60 litres i el pes en buit és de 1.080 quilograms, pujant a 1.240 quilograms amb l’equip reglamentari per poder competir.

Sis carreres.

El calendari de competicions previst per a aquesta temporada consta de sis cites, quatre en territori portuguès i les dues restants les del Rallye Blendio Princesa d’Astúries-Ciutat d’Oviedo i el 58 Rallye RACC Catalunya. Els participants obtindran punts en la general segons un barem que va de 20 punts al primer fins a 2 punts el desè.

L’organització atorga 1 punt als classificats a partir de l’onzè. En el TC+ s’atorguen tres, dos i un punt al primer, segon i tercer Peugeot 208 Rally4 en aquest tram. Per a la classificació oficial es compten cinc resultats.

Els premis per carrera s’apropen als 20.000 euros amb 5.000 euros pel primer classificat i 1.000 euros addicionals pel primer Junior (pilot menor de 27 anys). El premi final serà un programa oficial amb Citroën Racing al volant d’un Citroën C3 Rally 2 a Espanya o Portugal, o un programa oficial Peugeot Sport al volant d’un 208 Rally 4 a l’ERC.

Inscriure’s per participar a la Peugeot Rally Cup Ibérica (Pilot / Copilot) té un preu de 1.950 euros + IVA, i inclou els drets d’inscripció del pilot i copilot, així com l’entrega del kit d’imatge format per dos monos ignífugs de competició homologats, dues banderes, una carpa per muntar en el parc d’assistència i dos banners promocionals.

Protagonisme espanyol.

Cinc pilots, els gallecs Daniel Berdomás i Roberto Blach, el portuguès Pedro Antunes i els asturians Alejandro Cachón i Diego Ruiloba han guanyat les cinc edicions celebrades fins ara. Aquesta temporada un altre espanyol, Sergi Pérez, parteix com a favorit tot i que en la primera cita, el ral·li de D’Aboboreira, abandonava en l’últim tram quan anava líder. La victòria se la va emportar Pedro Antunes.

Similar al que va succeir en alguns ral·lis de 2022, l’organització de la copa alinearà un Peugeot e-208 100% elèctric com a Safety Car (Car 00), en els ral·lis que ho sol·licitin. Amb aquesta acció, la marca Peugeot subratlla una vegada més la seva transició energètica integral, sent un dels principals protagonistes a Espanya i Portugal.

En ambdós mercats, Peugeot tindrà el 100% de la seva gamma electrificada aquest any, sumant tant vehicles d’hibridació suau, com cotxes híbrids, híbrids endollables o 100% elèctrics, com ho son el mateix e-208 o el SUV que se’n deriva, el e-2008.