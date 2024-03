El Renaixement del Renault R5: demana el teu test drive en aquest concessionari gironí

Va ser un referent que va revolucionar el mercat automobilístic dels anys 70. Un mite molt desitjat que moltes persones recordaran per haver sigut el seu primer cotxe. El Renault R5 és una llegenda que ara ha renascut adaptat a un futur que aposta per una mobilitat sostenible. La seva versió elèctrica ja és una realitat que la marca francesa va presentar al Saló Internacional de l’Automòbil de Ginebra d’enguany i que tornarà a ser un cotxe que revolucionarà el mercat a partir de la tardor de 2024.

Com serà el nou Renault R5 100% elèctric?

Amb l’arribada del Renault R5 E-Tech 100% elèctric, la marca francesa ha reafirmant que la innovació i l'encant del passat poden coexistir, i que l'essència de l'icone urbà francès segueix tan fresca com sempre. Amb la seva combinació d'estil intemporal, tecnologia avançada i respecte pel medi ambient, el Renault R5 està de tornada, més captivador que mai.

El disseny del nou Renault R5

Les proporcions clàssiques del R5 són realçades amb un toc contemporani: passos de roda més robustos, un perfil del sostre refinat i una carrosseria més sòlida. També destaquen els seus colors, Renault el comercialitzarà en cinc tonalitats diferents: el groc pop, verd pop, blau nit, blanc nacrat i negre brillant. I no només el seu motor és sostenible, no utilitza cuir i els seus teixits dels seients estan fets amb materials 100% reciclats.

Les seves mesures el converteixen en un compacte ideal pel dia a dia. Els seus 3,92 m de longitud permeten aparcar-lo a qualsevol lloc. Però tot i aquesta mesura, l’espai interior no es queda curt. El nou R5 elèctric té capacitat per a cinc passatgers i un maleter amb volum de 326 litres.

Però el que realment captiva l'atenció és el simpàtic detall de la part frontal que somriu, un punt encantador a la versió original que segurament farà viatjar al passat als entusiastes del R5. Els detalls icònics s’han reinventat amb elegància en aquesta nova versió; l'antiga graella de ventilació del capó s’ha transformat en una tapa de càrrega, mentre que el logotip i la signatura lluminosa prenen vida discretament.

L'interior del Renault R5 E-Tech 100% elèctric / Cedida

La tecnologia a bord del nou Renault R5

El nou Renault R5 E-Tech 100% elèctric munta una pantalla doble openR link de 10” amb Google integrat. Té control per veu, navegació en temps real i més de 50 aplicacions integrades. Per primera vegada, també, es podrà interactuar amb reno, l’avatar de Renault. Aquest podrà actuar en alguns comandaments programant, per exemple, la càrrega, inciar el preescalfament de l’habitacle o activar el purificador d’aire. També donarà consells d’ús del vehicle i respondre preguntes, gracies a la IA de ChatGPT integrada.

A tot això s’han de sumar la resta de tecnologies de conducció que integra el nou compacte elèctric de la marca francesa com l’active driver assist que regula la velocitat segons la situació, la frenada d’emergència, la correcció de trajectòria o l’ajuda a l’aparcament, entre d’altres.

El nou Renault R5 100% elèctric incorpora les últimes tecnologies / Cedida

El motor del Renault R5 100% elèctric

El Renault R5 elèctric no només desprèn alegria i és ple de vida pel seu disseny, també és silenciós i respectuós amb el medi ambient. Amb una autonomia de fins a 400 km amb una sola càrrega, ofereix la llibertat d'explorar la ciutat amb seguretat i confiança. A més, la seva tecnologia integrada, proporciona una experiència de conducció connectada sense precedents, amb navegació en temps real, control de veu i accés a més de 50 aplicacions.

