Elimina la brutícia de les llantes de forma efectiva

El cotxe és el nostre segon santuari, el primer és la nostra llar i després el nostre vehicle, el qual ens ajuda a fer el dia a dia més senzill. La majoria requerim vehicle per tal d'anar a la feina, portar els nens a l'escola, anar a comprar, etc. Així doncs, què menys que dur-lo net, no? El problema que ens trobem sol ser que les llantes amb el pas del temps i segons les zones de conducció van perdent la brillantor i es van acumulant de residus, provocant que fins i tot, ens pugui causar un deteriorament en els frens del vehicle. Per tal de resoldre el problema de les llantes, podem optar per productes especials per a elles, tot i que, econòmics no ho són! Avui et portem uns trucs per tal de netejar-les amb productes que tens a casa i que el resultat sigui absolutament el mateix, però estalviant; t'animes a provar-ho?

Com netejar les llantes del cotxe

Preparatius inicials

Abans de començar, cal assegurar-se que les llantes estiguin fredes al tacte per evitar l'evaporació ràpida del producte de neteja i possibles danys causats pel xoc tèrmic. També és recomanable fer aquest procés en una àrea ombrejada.

Materials necessaris

Aigua (preferiblement calenta)

Sabó líquid (pot ser sabó per a plats per la seva eficàcia en tallar greix)

Bicarbonat de sodi

Vinagre blanc

Un raspall de truges suaus o un raspall de dents vell per a àrees difícils

Un drap suau o esponja

Un cubell

Guia pas a pas per netejar les llantes del cotxe

Neteja amb aigua : Comença esbandint les llantes amb aigua per remoure la brutícia superficial i els residus solts. Aquest pas prepara la superfície per a una neteja més profunda. Aplicació de la solució de neteja : Barreja aigua calenta amb unes gotes de sabó líquid en una galleda. Per a llantes molt brutes, pots afegir una solució de vinagre blanc (1 part de vinagre per 2 parts d'aigua) a la galleda, ja que el vinagre ajuda a dissoldre el greix i la pols de frens sense fer malbé l'acabat de les llantes. Fregar amb compte: Utilitza el raspall de truges suaus o el raspall de dents per fregar les llantes amb la solució de neteja. Presta especial atenció a les àrees entre els radis i altres racons difícils d'assolir. Per a taques de quitrà o residus de frens persistents, aplica una pasta feta de bicarbonat de sodi i aigua directament sobre la taca i deixa actuar uns minuts abans de fregar. Esbandir: Després de fregar, esbandeix les llantes amb abundant aigua per eliminar tots els residus de sabó i vinagre. És crucial eliminar completament la solució de neteja per evitar taques. Assecatge i polit: Eixugueu les llantes amb un drap suau per evitar taques d'aigua. Per a un acabat extra brillant i protecció addicional, podeu aplicar una fina capa d'oli de cuina amb un altre drap net. L'oli no només donarà brillantor, sinó que també repel·lirà l'aigua i la brutícia.

Consells addicionals per mantenir brillants les llantes del cotxe

Freqüència de neteja: Netejar les llantes regularment facilita la tasca i prevé l'acumulació de brutícia difícil de remoure.

Freqüència de neteja: Netejar les llantes regularment facilita la tasca i prevé l'acumulació de brutícia difícil de remoure. Compte amb els productes: Encara que els productes casolans són efectius i segurs per a la majoria de les llantes, sempre és recomanable provar en una petita àrea oculta per assegurar que no faran malbé l'acabat.

Protecció per a les teves mans: Considera fer servir guants de goma per protegir les teves mans de la brutícia i els productes de neteja.

Mantenir les llantes del teu cotxe netes i brillants no ha de ser una tasca costosa ni complicada. Amb productes senzills que ja tens a casa, com sabó líquid, bicarbonat de sodi i vinagre, pots aconseguir resultats impressionants.

Aquest mètode no només és econòmic i efectiu, sinó que també és amigable amb el medi ambient en evitar químics agressius. En dedicar una mica de temps i esforç, et pots assegurar que les llantes del teu cotxe complementin la seva bellesa i mantinguin el seu valor. Recorda, un cotxe net i ben cuidat diu molt de l'amo, i les teves llantes no en són l'excepció!