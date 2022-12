Costa Rica i Alemanya s’enfrontaran a partir d’aquest vespre (20.00 hores), en l’altre partit del grup d’Espanya, que té com un dels seus principals al·licients que per primer cop a la història serà una dona la francesa Stephanie Frappart, qui dirigeixi un partit al Mundial. En un duel decisiu, el pes de la història parla a favor d’Alemanya, però Costa Rica depèn de si mateixa per aconseguir el bitllet als vuitens de final. ‘La Sele’ passarà si guanya a la que ha sigut quatre vegades campiona.