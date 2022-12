Des de la seva irrupció en l'elit del futbol, Gavi no ha deixat de batre incomptables rècords de precocitat tant amb el Barça com amb la selecció espanyola. Aquest dimarts, amb la seva titularitat davant el Marroc en el compromís corresponent als vuitens de final del Mundial de Qatar 2022, el migcampista de Palacios y Villafranca no ha aconseguit cap marca absoluta, però ha registrat una xifra que posa en valor el seu extraordinari rendiment malgrat la seva joventut. l'estela de Pelé amb un altre registre històric

Gavi ha estat aquest dimarts, amb 18 anys i 123 dies, el jugador més jove a ser titular en un partit de fase eliminatòria d'un Mundial des de Pelé en la final de la Copa del Món de 1958, disputada a Suècia. El 29 de juny, el dia de la gran final, ‘O Rei’ va celebrar dos gols que van ajudar al Brasil a superar a l'amfitriona i brodar-se la primera estrella en la seva samarreta ‘verdeamarela’. 18 – Con 18 años y 123 días, Gavi 🇪🇸 es el jugador más joven en ser titular en un partido de fase eliminatoria en un Mundial desde Pelé 🇧🇷 en la final de 1958 (17a 249d). Joya. 💎#ESP #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7X1LyRavGQ — OptaJose (@OptaJose) 6 de diciembre de 2022 Veurem si Gavi pot ser decisiu i impulsar a la selecció espanyola cap als quarts de final del Mundial de Qatar. Sigui com sigui, la jove perla blaugrana ha tornat a demostrar, amb una simple titularitat, que es troba en el petit i selecte grup dels ‘triats’. Cal recordar que, en el 7-0 davant Costa Rica, Gavi ja es va convertir en el futbolista més jove a marcar un gol en un Mundial des de 1958.