Quan Achraf Hakimi va córrer cap a la pilota es va fer el silenci. N’hi ha que no volien ni mirar l’escena, per si de cas. D’altres resaven. Els més valents, aguantaven, dirigint la vista cap a la televisió més propera. Amb la pilota ja a dins de la porteria, l’esclat d’eufòria va ser generalitzat. Una munió de goles, però un sol crit. Era el tret de sortida d’una celebració que va durar hores. La gesta s’ho valia, perquè el Marroc jugarà per primera vegada en tota la seva història els quarts de final d’un Mundial. Ahir va eliminar Espanya, després d’aguantar el tipus durant 120 minuts i d’afinar la punteria en una tanda de penals que va tenir a Yassine Bounou com a gran protagonista. Les celebracions no es van fer esperar i les comarques gironines, com va passar a tot Catalunya, van multiplicar-ne els escenaris. Cridòria, rauxa, alegria. Llum i color, balls i eufòria. Aquí i allà.

Van ser moltes les localitats de la província que no se’n van pas escapar i les imatges, fotorafies i vídeos, s’escampaven per les xarxes socials com la pólvora. A tota la demarcació van ser centenars de persones que van decidir sortir als carrers per aplaudir la victòria del Marroc i la seva conseqüent classificació per a la següent ronda de la Copa del Món. A Salt, per exemple. Els bars, durant el partit, ben plens. No s’hi cabia. Nervis, tensió, crits d’ànims i patiment, a mesura que s’acostava el desenllaç. Amb el decisiu gol d’Achraf des dels onze metres, gentada de cop i volta als carrers i també a les places. Els qui anaven a peu, s’abraçaven, cantaven i ballaven. Els acompanyaven cotxes que feien sonar les botzines. Moltes banderes, del Marroc i la del poble bereber. No hi faltaven les samarretes de l’equip nacional. També alguna bufanda, que anima i abriga al mateix temps. La veu, suficient per cantar i fer música, però apareixien igualment panderetes i algun altre instrument per arrodonir la festa. Els petards van sonar, per descomptat. Les bengales i els pots de fum, s’hi sumaven. Imatges que es repetien a Salt, Girona -sobretot a la zona de Santa Eugènia- o també a Figueres, en una de les celebracions més nombroses de tota la província. El partit es va seguir als domicilis i als bars. I la festa, al carrer. La Rambla va ser l’epicentre d‘una celebració que es va allargar durant una bona estona i que va reunir a un elevat nombre de persones. Molta cridòria i alegria, el color vermell com a protagonista i una festa que va trigar en apagar-se.