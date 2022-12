La selecció argentina ja prepara la primera semifinal del Mundial, que l’enfrontarà a Croàcia, amb dues baixes confirmades per sanció i tres dubtes. Un i altre equip s’enfrontaran a l’estadi Lusail demà dimarts, a partir de les 20 hores (22 hores a Qatar) a la recerca d’una plaça a la final.

Scaloni, seleccionador argentí, ja sap que no podrà comptar amb dos jugadors que van ser amonestats al partit de quarts de final, Acuña i Montiel. Sumen dues grogues al torneig i seran baixa davant Croàcia, però podrien jugar la final en cas que Argentina hi accedeixi.

Montiel no va ser titular davant els Països Baixos, però Acuña va sortir d’inici com a lateral esquerre: el seu lloc l’ocuparà, si no hi ha cap sorpresa, Nicolás Tagliafico.

A més, Scaloni està molt pendent de l’evolució física de dos jugadors molt importants al seu esquema, Rodrigo de Paul i Ángel di María.

El futbolista de l’Atlètic de Madrid arrossega molèsties musculars i ja va ser dubte davant la selecció neerlandesa als quarts, encara que hauria pogut ser titular. Després del partit, va admetre que va haver de fer un esforç per disputar el matx.

Di María, per la seva banda, sembla evolucionar bé de la contractura que pateix al quàdriceps dret. No va jugar davant Austràlia, però va tenir minuts davant dels Països Baixos.

«Papu» Gómez arrossega un esquinç de turmell des del partit de vuitens de final: va haver de ser substituït al minut 50 davant Austràlia i no va poder jugar contra els Països Baixos.

La selecció argentina es va exercitar ahir a la tarda a porta tancada a la Universitat de Qatar per preparar el partit. L’onze més probable per enfrontar-se a Croàcia, tenint en compte les circumstàncies, seria el següent: «Dibu» Martínez , Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez i Di María.