Són més que llegendes del futbol. El seu palmarès fa tremolar. Leo Messi ha aconseguit set Pilotes d’Or i quatre Champions League, entre altres guardons, mentre que Luka Modric va irrompre en la carrera per la Pilota d’Or, amb una conquesta en 2018, a més de tenir cinc Champions League. Dos números ‘10, que amb 35 i 37 anys poden tocar la glòria absoluta si conquisten la Copa del Món a Qatar 2022. No són campions del món, però han jugat dues finals. Messi, la del 2014 al Brasil contra Alemanya, i Modric, la del 2018 davant França. Cap dels dos la va guanyar, però tots dos van ser designats com els MVP de la competició, van ser els millors del Mundial. No era el títol que volien, però amb la perspectiva dels anys és quelcom que llueix al seu palmarès i només és a l’abast dels més grans.

Messi està sent el gran protagonista del torneig. Ha disputat els 480 minuts que ha jugat Argentina amb quatre gols i dues assistències. A més de marcar a la tanda de penalties davant els Països Baixos. Els aficionats de la albiceleste s’encomanen al seu Déu particiular, que amb 35 anys està oferint una exhibició estratosfèrica.

Modric, per part seva, ha jugat 495 minuts en la Copa del Món amb 37 anys, només va descansar 4 minuts davant el Canadà i 11 en la pròrroga enfront del Japó. En total, Croàcia, amb les seves dues pròrrogues ha disputat 510 minuts en el torneig. Un cansament que hauria d’acusar, però el madridista es cuida al detall, amb un descans molt mesurat i una alimentació equilibrada. Amb equilibri i sentit comú amb molta feina física, per descomptat.

«Messi és molt gran»

Luka respecta molt Messi i l’Argentina, com va manifestar en les seves darreres declaracions a Televisió Espanyola: «l’Argentina és un equip gran, no només tinc ganes de jugar contra un jugador. És clar que Leo Messi és molt gran, el millor jugador d’ells, i tindrem moltes dificultats per aturar-lo, però estem preparats i ho donarem tot. Intentarem fer el millor partit del torneig de les nostres vides. Espero que sigui suficient per ser a la final».

Messi, per part seva, es prepara amb discreció. Treballa amb el kiniesòleg, segueix un pla detallat per mantenir el seu to físic i està molt pendent de l’alimentació i descans. Dues formes semblants d’actuar per poder competir al màxim nivell. El fruit del seu treball es nota en aquest Mundial. Les seves seleccions porten un any 2022 espectacular amb el seu lideratge. L’Argentina només ha encaixa una derrota (l’Aràbia Saudita en aquest Mundial) i un empat (l’Equador, en la fase de classificació) en 14 partits, mentre que Croàcia en el tram de catorze partits només va perdre’un contra Àustria a la UEFA Nations League. Dos combinats, doncs, molt ben treballats, amb dos futbolistes espectaculars, capitans i responsables que aspiren a arrodonir la seva carrera amb el trofeu més gran possible.

Zlatko Dalic, seleccionador de Croàcia, es mostrava esperançat de veure un gran partit i que no apareguin «conductes que estiguin allunyades del futbol» com les que es van produir en el duel entre la albiceleste i els Països Baixos. El croat va destacar el valor de «estar entre els quatre millors del món. És tot un èxit. És una cosa increïble arribar a les semifinals dos Mundials consecutius, però en volem més. Ens enfrontem a un gran equip amb Messi al capdavant, i ells tenen més pressió». El paper de favorit és per a l’Argentina, però Dalic va dir sentir-se «optimista perquè els meus jugadors han demostrat que compten amb una gran qualitat i s’han merescut arribar a la semifinal. Hem de fer el nostre propi futbol».