Amb l’arrancada de l’any arriba el moment també de començar a pensar en la nostra piscina, ja sigui perquè s’ha de fer-ne la construcció o bé perquè cal fer el manteniment anual. Si volem disposar d’una zona de bany per a l’estiu hem de tenir en compte els terminis de l’obra i, per tant, ara seria el moment de tenir-ho tot planificat. I si el que ens cal és fer alguna reforma ara també és el moment idoni. També a l’hivern cal fer el que es coneix com a hibernació. D’aquesta manera, obtindrem la garantia de mantenir la instal·lació de la piscina i, el dia que fem el primer bany, la trobarem en condicions.

La piscina somiada, feta realitat

La piscina exactament com l'has somiat!. Aquest és el compromís de Piscines Desjoyaux Girona que aporta tot el seu coneixement tècnic i productes exclusius per poder fer el teu somni, una realitat. Són especialistes tant en piscines d'interior com exterior, fàcils d'instal·lar i mantenir, amb l'objectiu que ens sentim a casa com si estiguéssim de vacances.

El seu compromís amb el medi ambient i la conservació del planeta sempre està present. Per aquest motiu, Desjoyaux, líder mundial amb més de 55 anys d’experiència i marca reconeguda per la seva capacitat d'innovar, dissenya piscines ecològiques, adaptant-se a la dimensió i forma desitjada, i tenint en compte el terreny i el seu entorn. Si volem una piscina ens acompanyaran en tot el procés: des de la construcció, la renovació i el manteniment. També disposa d'una àmplia gamma d'accessoris de decoració, equipaments de seguretat i equipaments per allargar la temporada de bany.

Si optem per una piscina exterior tindrem el valor segur que podrem gaudir-la durant tot l'estiu i passar unes grans vacances. Si l'opció és interior, en podrem gaudir tot l'any i sempre que ens vingui de gust. I un altre valor afegit és que sempre ens donaran consells per tenir una piscina fàcil de mantenir els 365 dies de l'any.

Una piscina és un oasi personal

Sovint quan es pensa en una piscina, ens arriba una sensació absolutament agradable, de frescor, d'estiu... i ve de gust també aquesta sensació en aquests mesos d'hivern. Per sort tenim la possibilitat de disposar de piscines climatitzades perquè aquesta sensació ens acompanyi durant tot l'any.

Piscines Vilabertran és una empresa familiar de solvència constatada i que acredita més de 30 anys d’experiència en el sector de la construcció, reparació i manteniment de les piscines.

L’empresa neix l’any 2001, situant-se a la població de Vilabertran amb només un magatzem. La seva progressió va continuar quatre anys més tard quan va obrir una botiga física a Figueres amb l'objectiu de poder atendre de manera més personalitzada als clients.

No és fins al 2013, en què es va traslladar a Ronda Sud, Local 2 de Figueres, que és on es troba actualment i on s'ha convertit en una referència i especialització en la construcció de piscines.

Vesteix la teva piscina amb el millor vestit a mida

Si disposem d'una piscina i la volem embellir no hi ha res millor que el revestiment amb làmina armada Liners. Si el que volem és donar un toc de distinció, però a la vegada assegurar-nos que evitarem els no desitjats problemes de filtració l'aposta és molt clara: la làmina liners, fabricada a base de polièster i PVC, d'un gruix d'1.5mm, la funció del qual és impermeabilitzar i revestir la teva piscina, ja que els rotllos estan estampats.

L'operació preveu soldar insitu, per la qual cosa queda la làmina fixa i estirada dins del got de la piscina.

És una làmina ideal per a solucionar les fugues de qualsevol piscina. En el cas de les piscines d'obra, els accessoris s'han de canviar perquè no filtri l'aigua entre la unió del Liners i el mur.

Si es disposa d'una piscina amb fugues en el got, la decisió passa per instal·lar Liners, i en menys d'una setmana, es podrà gaudir d'una piscina com a nova, ja que es podrà omplir immediatament la piscina una vegada instal·lada. Es pot conèixer i consultar aquesta oferta sense cost ni compromís a Azul-Agua Piscinas.