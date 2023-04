Està perfectament acreditat i contrastat que la moto dona una llibertat de moviments i comporta uns avantatges molt diferents de qualsevol altre tipus de vehicle impulsat a motor. La moto és sinònim de llibertat i de facilitat a l’hora de realitzar segons quins desplaçaments, especialment dins de l’àmbit més urbà.

La moto és també un dels vehicles preferits per a moure’s per part d’una franja de població molt concreta: la dels joves. No només hi influeix que es pot conduir una motocicleta molt abans de l’edat permesa per exemple per conduir un automòbil. Els joves poden disposar d’una certa de llibertat de moviments per anar a l’institut o sortir amb la seva colla d’amics. En el mercat podem trobar actualment una gran varietat i oferta de motos que s’adapten perfectament a les necessitats dels joves.

Que la moto és també un dels sistemes més utilitzats per desplaçar-se per les ciutats o fer cobrir itineraris i trajectes curts ho demostren també alguns estudis.

A l’hora de triar un mitjà per fer desplaçaments la moto ocupa un lloc prioritari i destacat. Segons una enquesta de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) realitzada durant el 2021, només un 6,41% dels gironins majors de setze anys utilitza algun tipus de transport públic col·lectiu (autobús, tren, metro o tramvia) per desplaçar-se fins a la feina. En canvi, gairebé un 69% opta pel cotxe, un 17,2% hi va a peu i un 7,63% utilitza moto, bicicleta o algun altre tipus de mitjà. La moto és una de les opcions força utilitzada, tal com demostren les xifres.

Pel que fa als desplaçaments, hi ha un 13,22% de joves que es mouen en moto; mentre que entre els de 30 a 49% el percentatge és del 5,4% i, entre els majors de 50, d’un 5,9%. Una vegada més queda reforçat que la moto és un dels mitjans escollits pels joves.

Un altre fet que corrobora que la moto és un bon element per a la mobilitat. Precisament, a la darrera edició de la Setmana de la Mobilitat, la moto va ser el mitjà de transport guanyador de la cursa de mitjans de transport entre l’hospital de Santa Caterina de Salt i el Trueta de Girona, organitzada pel col·lectiu d’infermeres del Santa Caterina amb la col·laboració de Mou-te en bici. En total, va trigar tretze minuts. En segona posició es va situar la bici (14:35 min), i el tercer lloc va ser per al taxi (22:32 min). Més enrere van quedar el patinet (24:45 min), el cotxe (27:14 min), la persona que anava a peu (48:06 min) i l’autobús, que va trigar més de 55 minuts.

La seguretat en primer terme

La moto ofereix totes aquestes possibilitats, però sempre cal tenir present la seguretat. En tot moment cal adoptar totes les mesures possibles, conduir sempre amb casc i seguint les normes. La sinistralitat a les nostres carreteres s’ha anat reduint en els darrers anys, excepte pel que fa al col·lectiu dels motoristes. Els motoristes representen 1 de cada 3 víctimes mortals a la xarxa viària interurbana.