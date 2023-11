Després dels mesos d’estiu arriba el moment de posar la nostra piscina a punt pensant ja amb la temporada vinent. No hi ha temps a perdre. Si no hem de fer cap intervenció, el més convenient és tapar-la. Existeixen en el mercat diverses solucions per protegir el vas i l’aigua de la piscina durant els mesos de tardor i hivern. Podem trobar diversos elements que s’adaptaran perfectament a les nostres necessitats, mides i proporcions de la piscina.

Ara és el millor moment per poder portar a terme una inspecció a fons per determinar si hi ha algun problema. Fer-ho ara ens estalvia problemes més endavant i tindrem la seguretat que quan arribi el moment de tornar a posar en marxa la piscina ho tindrem tot a punt. Durant aquests mesos es fan diverses reparacions bàsicament per intentar les fuites d’aigua. Cal revisar també convenientment els sistemes de filtres i de depuració per assegurar-nos el correcte funcionament de la piscina. També és el moment de canviar el paviment o el revestiment i pensar si volem introduir alguna millora. D’aquesta manera, a partir de la primavera o quan les temperatures ho permetin podrem gaudir de la nostra piscina particular amb tota tranquil·litat.

D’altra banda, si estàs pensant a construir una piscina al teu jardí, has de conèixer les últimes tendències per a inspirar-te i crear la teva piscina ideal. Per exemple, les piscines naturals es caracteritzen per utilitzar elements de la naturalesa com ara pedres, sorra, fusta i elements vegetals. Són una alternativa ecològica i saludable enfront dels models tradicionals, ja que es basen en l’equilibri biològic entre les plantes, els microorganismes i l’aigua sense necessitat de productes químics.

Les piscines en cascada aporten originalitat i dinamisme als espais exteriors. Incorporen dolls d’aigua que cauen en altura sobre la piscina creant un efecte visual i sonor molt atractiu. Pots triar entre cascades de pedra o roca, d’acer inoxidable, o de fibra de vidre. I les piscines poc profundes són una bona opció per a refrescar-se sense necessitat de tenir molt d’espai. S’integren en l’entorn creant ambients relaxants. No sobrepassen de 40 cm de profunditat; el seu objectiu és poder refrescar-nos. I, finalment, amb les piscines infinites desborden per un o més costats creant la il·lusió d’una superfície aquàtica sense límits, que s’integra amb el paisatge creant una sensació d’harmonia.