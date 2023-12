L’oferta gastronòmica de Girona segueix creixent. És igual la idea o el pla, la ciutat disposa d’opcions variades per a que tothom pugui gaudir d’una reunió amb la família, amics o la parella de la millor gastronomia. Els caps de setmana o qualsevol altre dia és un bon moment per sortir i gaudir de valent d’un bon àpat o d’una copa. I ara, el restaurant de moda a Empuriabrava i Platja d’Aro aterra també al centre de Girona, concretament a la plaça de la Independència, ocupants els locals on abans estaven situats el restaurant Boira, una oficina de BBVA i la gelateria la Bombonera; i amb unes impressionants vistes al riu Onyar.

Enjoy It, el grup de restaurants que va obrir el seu primer local a Empuriabrava l’any 2018, obrirà el seu cinquè restaurant a Girona a finals de desembre, després de les obertures de Platja d’Aro, Mataró i Barcelona. Una proposta gastronòmica de qualitat per gaudir de la cuina mediterrània i tradicional amb una àmplia oferta de tapes, ous estrellats, carns a la brasa del seu josper, hamburgueses; i una àmplia carta de vins i cocktails en un espai únic on gaudir d’una estona d’oci.

Cuina mediterrània i de proximitat a Girona

Un dels elements clau de l’Enjoy It és la seva cuina. El restaurant gironí està especialitzat en cuina mediterrània i tradicional, posant el focus en la utilització de productes de proximitat i de temporada per elaborar la seva proposta gastronòmica. L’objectiu, expliquen, no és cap altre que mantenir tot el seu sabor i les seves propietats nutricionals.

L’Enjoy It és un local ideal per gaudir d’un vermut, un dinar, o un sopar. La seva carta de tapes disposa d’opcions per a tots els paladars. Calamarsets a l’andalusa, diferents tipus de croquetes (pollastre, de pernil ibèric, de gamba, de cabrales o de pollastre), patates braves de dos varietats i un munt més d’opcions. També destaquen els seus ous estrellats de pernil, botifarra de perol o els ous Girona, amb gules; la seva truita de patates i una carta molt variada d’amanides.

El nou restaurant del centre de Girona també disposa d’un forn de carbó per tastar plats deliciosos com, per exemple, l’entrecot de Black Angus, el seu pop a la brasa, el seu impressionant costellam de mig metre o el seu ‘tomahawk’ de vedella per a dues persones.

Wraps mexicans, pizzes, hamburgueses i entrepans

L’oferta de l’Enjoy It va un pas més enllà amb una oferta molt atractiva i deliciosa de wraps mexicans, pizzes ‘alla pala’, hamburgueses i entrepans. Les pizzes i els wraps són la picada d’ullet internacional del nou restaurant de la plaça de la Independència de Girona, i la seva carta d’hamburgueses té opcions molt interessants amb ingredients de qualitat, molt recomanable tastar les especials de la casa amb 200 grams de carn!

Un espai de luxe on fer una copa

L’Enjoy It també és un espai únic per fer una copa en qualsevol moment del dia. El nou restaurant del centre de Girona té una carta de còctels elaborats amb licors de primera, a més de sucs i fruites tropicals seleccionats a diari. “Elaborem tots els nostres còctels amb molta cura, seguint la seva metodologia tradicional per a traslladar-te al seu país d’origen”, expliquen. El Coco Loco, el Mojito, la Pinya Colada o la Caipirinha són només algunes de les moltíssimes opcions disponibles. També disposa d’opcions sense alcohol.

Tot això marida amb una atenció molt centrada en el client i un espai que trasllada a qui traspassa les seves portes a la selva tropical. Tota la decoració està pensada en aquesta temàtica i ofereix un ambient únic per gaudir d’una bona estona amb amics i família.