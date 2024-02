El formatge és, probablement, un dels productes gastronòmics que més agrada. El mengem sol, dins l’entrepà, en amanides o com a complement de molts plats. N’hi ha de tot tipus (secs, tendres, blaus...) i per a tots els paladars. Un bé molt preuat a taula i que, a més, forma part de la tradició gastronòmica del territori, ja que a Catalunya s’hi produeixen alguns dels formatges amb més qualitat del món. I pels qui no podeu viure sense ell, els dies 2 i 3 de març hi ha un esdeveniment que no us podeu perdre al passeig de la Devesa de Girona.

El Fòrum del Formatge Català i Artesà aterra a la ciutat per convertir-se en un punt de trobada del sector formatger de Catalunya i també per a totes les persones que estimen el formatge. Aquest esdeveniment neix de la mà de l’Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà (ACREFA), que aplega a una vuitantena de formatgeries artesanes de Catalunya, i és una de les associacions gremials més importants del nostre país pels valors que representa i que giren, fonamentalment, entorn d’un model agroalimentari arrelat al territori, divers i sostenible.

Diferents espais per a què tothom hi trobi el seu lloc

L’esdeveniment és gratuït i està obert a tothom, i es divideix en diferents espais temàtics.

A l’Espai Turòfil, del grec tyros (formatge) i philos (amor a), hi trobareu 42 formatgeries d’arreu de Catalunya amb més de 200 varietats de formatges. Els podreu degustar, i comprar els que més us agradin. Per complementar l’oferta formatgera hi haurà 8 productors del segell Girona Excel·lent, entre els quals vins de la DO Empordà, cerveses artesanes, fruits secs o les salses especials per maridar amb formatges de Can Bech.

Les demostracions de cuina, els tastos guiats i els tallers es duran a terme a l’Espai Sentits. Aquest espai és l’únic on les places són limitades i per tant cal comprar les entrades anticipadament que ja estan disponibles al web per un preu simbòlic de 5 €.

L’Espai Fòrum acollirà presentacions de productes, ponències i xerrades i es convertirà en la ràdio formatgera durant aquests dos dies, amb programes en directe com l’Arca de Nogué d’El Suplement de Catalunya Ràdio i El Vermut de Ràdio Flaixbac.

També trobareu dos espais efímers. El primer, l’Espai Concurs, on s’hi celebrarà, dissabte al matí, el primer Concurs de Formatges Artesans de Catalunya. Un jurat format per una vuitantena d’experts gastronòmics valoraran els diferents formatges i escolliran els millors de cada categoria. El segon, l’Espai Gastro, on el xef Marc Ribas cuinarà en directe el dinar tant del dissabte com del diumenge, amb el formatge com a ingredient principal de les seves receptes.

Finalment, a l’Espai L’Amant, el patrocinador principal de l’esdeveniment, descobrireu els seus productes gourmet que fusionen gastronomia i sentits i oferiran degustacions creades en col·laboració amb el xef Paco Pérez.

Tot plegat serà un punt de trobada obligat per tots els amants del formatge, tant des del punt de vista professional com de lleure, per gaudir de la Festa del Formatge Artesà i Català i sobretot, fer molta cultura agroalimentària!

Demostracions de cuina i tastos guiats amb formatge

Les 24 activitats, entre les que destaquen les demostracions de cuina, seran conduïdes i presentades pel gastrònom Pep Nogué. Pel Fòrum del Formatge Artesà i Català hi passaran professionals de renom del món gastronòmic. Destaca la presencia del reconegut xef Marc Ribas, que farà una demostració de cuina amb formatge i també serà l’encarregat d’elaborar el menú dels dos dies del Fòrum a l’Espai Gastro.

D’altra banda, també destaquen la participació de la xef Gessamí Caramés, que farà diferents creacions culinàries en directe; el summiller Toni Gerez, cap de sala del Castell Peralada Restaurant, dirigirà un maridatge de vins i formatges i el professor de cuina Manel Guirado serà l’encarregat de dur a terme un espectacle gastronòmic familiar. També participarà Marc Masó del restaurant Formàticum, amb un taller de cuina exprés amb formatge artesà; el xef Joan Murillo i el seu equip de cuina i de sala del restaurant Divinum faran un ‘showcooking’, fórmula que també seguirà Jordi Ávila, sota el segell de Girona Excel·lent. Jordi Ferrer, pastisser d’Olot, posarà el toc dolç a les demostracions amb l’elaboració de diferents pastissos amb formatges artesans.