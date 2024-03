Creix la demanda per navegar

Bufen bons vents en el sector de la navegació. Cada vegada hi ha més demanda per iniciar-se en el món nàutic i gaudir de la llibertat i comoditat que suposa la navegació. Durant i després de la pandèmia de la Covid-19 ja es va notar un increment. La gent volia sortir, volia llibertat i volia gaudir de l’aire lliure i navegar es va convertir en una bona opció.

L’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, ja va posar de manifest temps enrere que en els darrers tres anys el lloguer d’embarcacions ha experimentat un creixement sostingut d’un 30% anual. Però no només això. També ho ha fet el lloguer que no requereix titulació, una «arma de doble fil» per al medi natural, segons el sector. En els darrers tres anys, el sector de lloguer d’embarcacions ha experimentat un creixement exponencial. Des del 2018 ha registrat uns creixements per sobre del 30% anual i la tendència va a l’alça. «Creiem que el model ‘we share’ serà el futur, però pot ser una arma de doble fil perquè es pot donar negoci però també ens pot fer morir d’èxit», segons indiquen des del sector de la nàutica i les embarcacions. En aquests moments, als 18 ports esportius de les comarques gironines hi ha uns 12.000 amarradors. D’aquests, entre un 8 i un 10% són embarcacions de lloguer, la meitat de les quals (entre 300 i 400 embarcacions) es poden llogar sense titulació. Aquest és, de fet, un dels principals maldecaps del sector perquè, sovint, es tracta de gent que vol sortir «impulsivament» al mar sense tenir la formació que caldria ni el coneixement del medi. És un negoci molt rendible per a les empreses que es dediquen al lloguer però molt perillós per a la preservació de les zones protegides. Es pot navegar, però sempre tenint present que s’ha de ser plenament respectuós amb el medi ambient i l’espai marí. Per això també, fa un temps, els parcs naturals del Cap de Creus, el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i els ports nàutics de la Costa Brava van unir esforços per fomentar i difondre bones pràctiques en la navegació, el fondeig, el busseig i la pesca recreativa.