Aquest municipi de la Costa Brava celebrarà Sant Jordi durant una setmana: és la primera ‘booktown’ estable de Catalunya

Sant Jordi és una de les cites més esperades a Catalunya. El 23 d’abril la cultura envairà els carrers de tota la geografia catalana, que s’ompliran de paradetes de llibres i roses, a més d’un munt d’activitats vinculades a la literatura. I què millor forma de celebrar la gran festa de la cultura catalana que en un municipi situat al bell mig de la Costa Brava, on els llibres s’han convertit juntament amb la viticultura, l’agricultura ecològica o la seva gastronomia en un dels atractius que el fan mereixedor d’una visita.

Calonge i Sant Antoni ha preparat una programació de Sant Jordi que començarà aquest dijous 18 d’abril i s’allargarà fins al dissabte 27 d’abril. Una setmana protagonitzada per les tradicionals paradetes de llibres i roses, signatures d’autors, concerts, tallers i altres espectacles per gaudir de la diada més màgica pels catalans i les catalanes.

Una de les llibreries de Calonge / Cedida

Nova escola d’escriptura a Calonge

En el marc del projecte “Calonge, poble de llibres”, el municipi presentarà també durant la setmana de Sant Jordi la nova escola d’escriptura que dirigirà l’escriptora Lolita Bosch. El projecte començarà al mes de maig, però el dia 21, en el marc de les activitats organitzades pel municipi per Sant Jordi, oferirà el taller “L’escriptura sanadora” per aprendre a utilitzar la literatura com a una eina per curar i entendre. Per participar-hi cal inscripció prèvia a pobledellibres@calonge.cat.

El primer curs que oferirà l’escola d’escriptura tindrà 4 sessions que començaran el 4 de maig i té l’objectiu de que els participants es descobreixin a través del que escriuen.

Programació de Sant Jordi a Calonge

Les activitats que ha organitzat Calonge i Sant Antoni començaran abans el 18 d’abril i s’allargaran fins al dia 27 d’abril.

Prèvia de Sant Jordi a Calonge

Les activitats s’iniciaran dijous 18 d’abril amb tres propostes: un taller familiar d’origami a la Biblioteca Pere Carner, una xerrada sobre ciència ciutadana a la Biblioteca la Cooperativa de Sant Antoni i la presentació del primer llibre de Bernat Dedéu, “No mataràs”, també a la Biblioteca Pere Carner. Divendres 19 d’abril es farà El Cultureta, un concurs de cultura en el que joves a partir de 13 anys hauran de demostrar els seus coneixements sobre art, música, cinema i literatura. Serà a la Biblioteca Pere Carner. A la Biblioteca la Cooperativa de Sant Antoni s’hi farà una activitat infantil, “La fera ferotge i els meravellosos veïns”, a càrrec de Cynara Contes. El mateix dia, la Sala Gran del Castell serà escenari de la inauguració de l’exposició “Paraules amb textura”, de l’artista plàstic Daniel Voramar i d’una xerrada entre els escriptors Xavi Bosch i Silvia Soler sobre Sant Jordi, que serà moderada pel periodista Albert Om.

Dissabte 20, durant tot el dia, hi haurà parades de llibres i de llibres per tot el nucli antic de Calonge. Entre altres, a les parades signaran autors com ara Helena Carreras, Helena Borrell, Núria Gispert, Miquel Casals o Lourdes Ral. Més enllà d’això, Calonge ha preparat moltes activitats que es faran al llarg de la jornada. Al matí hi haurà un taller d’iniciació a les arts escèniques i un concert de combos a càrrec de la Moderna de Calonge, partides simultànies d’escacs a la plaça d’Armes del castell, un taller de kokedama i la presentació d’Els pecats de la xona, i tot allò que la Moreneta ens perdona (Rosa dels Vents, 2023), a càrrec de les autores Laura Fa i Marta Pontnou.

Diada de Sant Jordi a Calonge / Cedida

A la tarda, els Músics de drap oferiran un concert amb música i poesia catalana i els infants podran conèixer al Valentí, en Xang, la Lila i la Florència, que s’amagaran pels carrers de les llibreries. Més tard, concert de duos i cambra a càrrec de l’Associació de Corda de Calonge i Sant Antoni, espectacle de música itinerant La Dinamo i concert tribut a Tina Turner amb la Black Music Big Band, a més de la presentació del llibre Tots els contes, amb la seva autora, Maria Barbal.

Diumenge 21 d’abril, durant tot el dia, autors com Thaïs Rovira i Eulàlia Antonés, Ascen Capel, Xevi Masachs, Gemma Meléndez, Tura Soler, Narcís Bardalet, Jordi Grau, Pere Pons, Jordi Policarp, Ramon Moreno, Francesc Galí, Gemma Asins, Carla Zaplana, Clara Clavera, Eduard Solà, Lolita Bosch, Ester Invernon i Miquel Riera estaran signant a les llibreries. La programació es completarà amb el taller “L’escriptura Sanadora", amb Lolita Bosch, un concert de Músics de drap, una activitat infantil amb els personatges Valentí, Xang, Lila i Florència, un concert i ballada de swing i un concurs de cultura per a adults.

Dilluns 22 tindrà lloc la revetlla de Sant Jordi amb un espectacle sobre l’empremta de les dones compositores en la història del bolero, i que acabarà amb coca de Sant Jordi i cava per als assistents.

Diada de Sant Jordi 2024 a Calonge

El nucli antic de Calonge s’omplirà de parades de llibres i roses dimarts 23, amb signatures d’autors com Marc Boix, Rafel Casas, Jordi Bonet-Coll, Laia Roses, Vega García, Víctor Pou i Bet Font. Al matí també hi haurà un concert de ‘rhythm and blues’. I la tarda, taller infantil a la Biblioteca Pere Caner, microconcert de l’Associació de Corda de Calonge i Sant Antoni, taller de kokedama, tallers infantils a la plaça de la Doma, cercavila i ball de gegants, ballada de sardanes i concert del grup de versions Coi, els Mongrons.

El dia 23 d'abril Calonge ha preparat un Sant Jordi molt especial / Cedida

Sant Jordi s’allarga fins el 27 d’abril a Calonge

Divendres 26, vespre musical l’audició comentada sobre l’evolució i els estils del Jazz a càrrec de Josep M. Perxés i la presentació del llibre “Historia d’un piano”, de Ramon Gener. Dissabte 27 continuarà la música amb el primer Llibremúsics de l’any: una conversa entre Santi Balmes i Carles Ribas en la que el líder de Love of Lesbian parlarà dels seus llibres i interpretarà alguna de les seves composicions. Abans, es farà el Club de Lectura de Narrativa a la Biblioteca Pere Caner.