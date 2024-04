Tractors, espardenyes i gegants: així serà la Fira de pagès i artesania de Maçanet de la Selva els dies 4 i 5 de maig

El mes de maig és ideal per fer plans en família, parella o amics. Una oportunitat per gaudir al màxim de la primavera, passejar pels carrers plens engalanats d’arbres florits i desconnectar de la rutina traient el cap pels passejos marítims i les platges. En aquest sentit, la comarca de La Selva, a tocar del Montseny i de la Costa Brava, és una destinació on gaudir de valent de la primavera.

Una de les cites més tradicionals de la comarca gironina és, sense cap mena de dubte, la Fira de pagès i artesania de Maçanet de la Selva, una de les més importants de l’any i que es durà a terme el cap de setmana del 4 i 5 de maig, aprofitant una setmana en què dimecres 1 és festiu i dijous 2 se celebra la Festa del Roser a Maçanet.

“És per a tota la família, tot descobrint la vida de pagès dels nostres avantpassats”, explica la regidora de Cultura i Comerç, Lídia Campeny. La fira, que s’organitza des de l'any 1990, celebra enguany la seva 32a edició amb un munt de paradetes de menjar, activitats culturals i folklòriques, demostracions d’oficis tradicionals i exposicions sobre la història del poble.

Què fer a la Fira de pagès i artesania de Maçanet de la Selva

L’oferta d’activitats de la Fira de pagès i artesania és molt diversa i per a tots els públics. Com cada any i per donar el tret de sortida a l’esdeveniment, els Gegants de Maçanet de la Selva faran una cercavila per tot el municipi acompanyats de les colles geganteres de Tuïr, Perpinyà, Arbúcies, Dosrius, Calella de Mar i Tordera. D'altra banda, també hi haurà presència del Pubillatge maçanetenc.

Aquesta edició de la Fira de pagès i artesania se centrarà en la Festa de la sega i el batre, dues tasques rurals que formen part del cicle de conreu de cereals com el blat i l’ordi. Dissabte a la tarda es farà una visita guiada a l’exposició del Batre i a la col·lecció etnològica d’eines i oficis de pagès.

Concurs de munyir una vaca, la novetat d’aquest any

Acostar-se amb noblesa, acariciar-la amb cura, l’olor de la llet fresca... Hi ha poques experiències més rurals que munyir una vaca. Enguany hi podran participar persones de totes les edats, des dels nens més curiosos fins als veterans més experimentats.

25 anys de la Tractorada de Maçanet de la Selva

Més d’un centenar de pagesos es reuniran amb motiu del 25è aniversari de la Tractorada, que aquest any estarà liderada per joves maçanetencs. Això suposa “un orgull veure els joves participant en aquesta tradicional tractorada que posa en valor el treball al camp i la figura del pagès”, assegura Campeny.

La Tractorada començarà diumenge 5 de maig a les 8 del matí i farà un recorregut durant tot el matí pels camins de Maçanet de la Selva fins a tornar al poble, on se servirà un dinar popular per als tractoristes. Més tard, hi haurà un concurs d’habilitats amb el tractor, una activitat “molt típica a Maçanet”, apunta la regidora de Comerç i Cultura.

Demostracions d'oficis artesans

Els assistents a la fira podran gaudir de demostracions de diferents oficis tradicionals com el torner, el cisteller, l’escloper i l’espardenyer, a més de gaudir d’exhibicions en directe de com fer monedes, desgranar el blat de moro o folrar botons. Els nens i nenes també podran participar en els processos, com en el cas del taller de fang, mentre observen i aprenen les tècniques concretes de cada artesà.

A banda de les demostracions, també es podrà assistir a xerrades d’un pagès, un ferrer i un fuster, que també explicaran detalls, històries i curiositats sobre oficis de tota la vida com els seus per tal de reivindicar les feines tradicionals.

Activitats per a nens, joves i gent gran

Tampoc faltaran activitats populars per a entretenir els més petits. Diversos tallers infantils i espais de jocs durant tot el cap de setmana faran que la canalla pugui aprofitar la fira per a aprendre i passar-ho bé. D’altra banda, dissabte a la nit tindrà lloc la nit jove a la Pista Jardí, organitzat per l’entitat maçanetenca JAG. Els més grans també podran gaudir del folklore dels balls de sardanes i la trobada anual de Puntaires que es farà el matí de diumenge.

