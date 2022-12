Nadal és temps de celebració, d'àpats tradicionals, de bon menjar, de reunions familiars i de la possibilitat de gaudir també de les millors ofertes gastronòmiques fora de casa. Si no volem feina ni tancar-nos hores i hores a la cuina, podem optar per alguna de les diferents propostes en restaurants que prepararen menús especials per aquestes dates. La campanya nadalenca és també l'època de sopars d'empresa i reunions d'amics. Si volem alguna d'aquestes opcions, coneix aquí dues propostes per treure'n un gran profit.

Nadal al Mas Romeu

Reconegut per la prestigiosa guia Michelin, així com pel portal TripAdvisor amb el Travellers Choice 2021, el Restaurant Mas Romeu de Lloret de Mar ja està preparant el Nadal 2022 amb una variada oferta gastronòmica per aquestes festes. Emplaçat en una petita masia, disposa de menjadors de diferents capacitats adaptats per a totes les ocasions: des d'un reservat de 6 a 12 persones fins d'altres espais més grans i un menjador molt espaiós amb capacitat fins a 200 comensals. Aquest menjador està destinat principalment als àpats de casaments, comunions, celebracions familiars i actes d'empreses que tant es repeteixen aquests dies.

Per aquestes dates tan especials, Mas Romeu ofereix un menú especial de Nadal com també pel dia de Sant Esteve, el sopar de revetlla de Cap d'Any, el menú de Cap d'Any i per la diada de Reis, sense deixar de banda tampoc els sopars per a grups. En la seva oferta gastronòmica per aquest Nadal no poden faltar plats tan tradicionals i saborosos com els canelons trufats de Sant Esteve, l'espatlleta de cabrit rostida, l'amanideta de llamàntol i alvocat o el melós de vedella amb bolets i verduretes, entre moltes altres propostes.

Sikim Empuriabrava, fusió de cuina mediterrània i oriental

Sikim Empuriabrava és un dels locals ideals per aquestes dates, no només per la seva cuina, sinó per la possibilitat de sopar i sortir de festa, tot en un mateix espai, ideals per a sopars d’empresa. Ofereix la possibilitat de disposar d'una sala privada per sorprendre companys i convidats amb un monòleg personalitzat durant el sopar o inclús, reservar la seva discoteca per a una festa privada.

L’oferta gastronòmica del Sikim es basa en el concepte de compartir, una fusió entre cuina mediterrània i oriental, reinventant tapes de tota la vida amb un toc oriental que no deixa a cap comensal indiferent.

A més, per nits com Nadal o Cap d’Any, disposa de menús especials exclusivament per aquella nit, amb diferents entrants, plats principals, postres i una variada selecció de vins, que a més, inclou copa i entrada pels diferents concerts en viu i festes, ideals per gaudir d’una nit memorable.