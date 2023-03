Les mones de pasqua són unes postres tradicionals de la rebosteria de Setmana Santa. És costum que els padrins regalin als seus fillols la mona el diumenge després del dinar i que el dilluns es reuneixin els familiars per a menjar-la tots junts. Cada vegada més freqüent que íntegrament es facin de xocolata i es creuen amb elles autentiques obres de xocolata amb temàtiques sobre els personatges animats més populars del moment.

Trias Pastissers, artesans de la xocolata

Trias Pastissers, és una pastisseria de Santa Coloma de Farners amb més de 100 anys d'història, on elaboren mones de Pasqua des d'inicis dels anys 80. Totes les seves mones són fetes artesanalment, dins l'obrador de la seva pastisseria a Santa Coloma de Farners. Durant tot l'any realitzen peces de xocolata, com els bombons de ratafia i la seva varietat de torrons de xocolata per Nadal, però és durant la pasqua quan la xocolata pren el protagonisme. Mones de xocolata negra, amb llet i blanca, de totes les mides i per a totes les edats.

Les tècniques més clàssiques de realitzar mones com l'ús dels motlles, s'han anat perfeccionant i combinant amb noves tècniques com el pintat amb xocolata. El resultat són propostes de mones de disseny propi fins a mones personalitzades a la idea del client, mostrant la seva mestria i domini de l'art de la xocolata.