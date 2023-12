Ser intolerant al gluten o patir celiaquia pot ser un problema, tot i que, cada vegada hi ha més varietat de productes adaptats. La quantitat de persones que tenen aquests problemes digestius ha augmentat en els últims anys, provocant que el mercat hagi d'oferir noves opcions. Tot i això, pot haver-hi diversos problemes en determinats productes perquè no tots ofereixen aquesta varietat. Avui us portem una recepta molt senzilla per preparar-vos les vostres pròpies galetes sense gluten.

Quan arribes a la secció dietètica-intoleràncies alimentàries i sempre et trobes amb les mateixes galetes, on gairebé no n'hi ha varietat, es fa molt pesat. Però no et preocupis, perquè t'oferiré la recepta per preparar unes delicioses galetes lliures de gluten. A més, només necessitaran tres ingredients (potser quatre) i veuràs que és molt senzilla de preparar.

Doncs arrenquem amb els tres ingredients. Necessitaràs 50 grams de mantega sense sal, 50 grams de sucre i 150 grams de farina sense gluten. I per què poden ser quatre ingredients? Perquè quan em refereixo a farina sense gluten parlo dels preparats de farina sense gluten que venen als supermercats, que solen ser una barreja de diversos ingredients entre els quals hi ha la goma xantana, molt utilitzada en les receptes sense gluten, ja que ajuda a compactar (bàsicament el que fa el gluten). Però si no trobes aquest preparat, també el pots dividir en dos ingredients: 100 grams de midó de blat de moro o maizena i 50 grams de farina d'arròs. Ja t'aviso que el sabor de les galetes no serà el mateix si optes per una opció o altra, però el que és segur és que sortiran delicioses de totes dues formes.

"Soc celíac, no extraterrestre"

Per preparar aquestes galetes ens guiarem per la recepta del canal de YouTube argentí "Soc celíac, no extraterrestre", que a més té moltes més delicioses receptes aptes per als intolerants al gluten. El primer de tot és barrejar en un bol la farina i el sucre perquè s'integrin bé. Després afegirem la mantega sense sal i començarem a pastar amb les mans. La idea és que s'integrin bé els tres ingredients aconseguint una massa homogènia.

Amb la massa ja feta, ara toca portar-la al taulell, el qual estarà empolvorat prèviament pel preparat de farina o una altra farina sense gluten. Amb un pal de pastar estira la massa amb la intenció que et quedi amb un gruix de més o menys mig centímetre. Finalment, hauràs de tallar les galetes, sigui amb un tallador de galetes o, fins i tot, amb un ganivet. I les duràs al forn, que hauràs preescalfat a 180 graus.

El temps de cocció és d'entre 10 i 15 minuts, encara que passats els deu minuts hauries de començar a controlar si es dauren les vores, perquè t'arrisques a menjar-te unes galetes molt dures si et passes amb el temps de fornejat. Treu les galetes del forn, espera que es refredin, i a gaudir.

La malaltia celíaca és una condició autoimmune en què la ingestió de gluten provoca mal a l'intestí prim. Les persones celíaques han d'evitar el gluten, una proteïna present al blat, l'ordi i el sègol. Els símptomes poden variar, des de problemes digestius fins a fatiga i erupcions cutànies. L'única manera de gestionar la malaltia és mitjançant una dieta sense gluten de per vida. Això implica llegir amb cura les etiquetes dels aliments i optar per alternatives sense gluten. Tot i els desafiaments, la consciència sobre la malaltia celíaca ha crescut, i cada vegada hi ha més opcions d'aliments i suport comunitari disponibles.