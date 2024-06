Mateu Casañas: "Dediquem el premi al pagès, al pescador i als restaurants de menú diari"

Els xefs Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, responsables de capitanejar els fogons del Disfrutar -considerat des d'aquest dijous el millor restaurant del món-, han dedicat la distinció "al pagès que cada matí arrenca patates al tros, al pescador que porta la gamba fins al restaurant i a tots els bars i restaurants de menú diari". "És un reconeixement per a ells, perquè nosaltres sols, sense una xarxa d'excel·lència, no hauríem aconseguit el número 1", ha assegurat a l'ACN el xef de Roses, Mateu Casañas. Eduard Xatruch, que s'ha emocionat a la gala, afirma que per consolidar un projecte com el Disfrutar s'accepten unes "normes del joc, una pressió i uns objectius" i, amb modèstia, recorda que hi ha companys de professió que mereixerien ser on són ells.

"Hi ha molta gent al món que té restaurants i que són bons, però només hi cap una persona a la primera plaça i avui ens ha tocat", celebra entusiasmat Xatruch. Els xefs han explicat en declaracions a l'Agència que han viscut la gala "amb molta intensitat i molta emoció", perquè s'ha mantingut el secret de l'establiment que ocuparia la primera posició. "Quan hem sentit el nom del Disfrutar ha estat un plaer immens i màgic haver-hi arribat", exclama el xef.

“Seguirem treballant per continuar en el número 1”

El restaurant Disfrutar de Barcelona ha aixecat aquest dijous la persiana com a millor restaurant del món segons el popular rànquing 'The World's 50 Best Restaurant'. L’equip del restaurant, que ha seguit la gala en directe des de Barcelona, no amagava aquest matí la seva alegria conscients de la fita història que s’havia assolit a Las Vegas, però després de la celebració tocava ja centrar-se en el servei del migdia. “Estem molt contents i ens omple per dins d’orgull i seguirem treballant per continuar en el número 1”, ha destacat en declaracions als mitjans el cap de cuina del Disfrutar, Paco Lara.

Alguns curiosos han fet fotografies a l’entrada del Disfrutar al carrer Villarroel de Barcelona després que saltés la notícia que el restaurant ha estat considerat des d'aquest dijous el millor restaurant del món. Al seu interior, els treballadors de la casa han celebrat en directe el guardó que els han entregat als xefs Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch a Las Vegas.

El primer dia del Restaurant Disfrutar com a Millor Restaurant del Món / Pere Francesch; / ACN / ACN

El director de sala, Vicente Lara, ha reconegut a l’ACN que portaven una setmana una mica nerviosos. “I avui (durant la gala) han estat nervis sobre nervis, però quan ens han donat el premi ha estat una alegria i una sorpresa molt gran”.

El director de sala ha remarcat que l’ingredient clau de l’èxit del Disfrutar és la constància: “La constància de cada dia, seguir evolucionant, intentant innovar i crear i això és el que ens estan transmetent a l’equip de Disfrutar cada dia”. La clau de l’èxit, ha reiterat, és fer cada dia un pas endavant.

Per la seva part, el cap de sala desgrana com a punts forts del restaurant l’hospitalitat, la proximitat, el tracte i l’atenció amb el client, que fa que se senti com a casa.

Paco Lara ha manifestat que seguiran lluitant. Recorda que situar-se entre els 50 primers ja era “genial” i que ara estan molt contents i els omple per dins d’orgull haver aconseguit ser els números 1. En aquest context, ha remarcat que seguiran treballant per continuar en la mateixa posició.

Lara també ha destacat que els que més troben a faltar són els xefs Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch: “Els rebrem amb les portes obertes com ells ens van rebre a nosaltres quan vam entrar per aquesta porta”.

El plat estrella

El cap de cuina no té cap dubte en que l’estrella de la carta del Disfrutar és el pa xinès farcit de caviar i crema agria. “L’expressió que posa la gent quan ho proven és increïble”, ha manifestat.