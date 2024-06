El Disfrutar, millor restaurant del món 2024

El Disfrutar ha culminat el seu fulgurant ascens a l'Olimp de la gastronomia mundial i ja és el millor restaurant del món, segons el popular rànquing 'The World's 50 Best Restaurant'. L'establiment, que no fa ni una dècada que va aixecar la persiana en plena Eixample de Barcelona, ha seguit així els passos d'El Bulli, escola de formació dels seus tres xefs Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, i ha portat la cuina catalana fins al màxim reconeixement mundial. L'aposta per a la gastronomia d'avantguardista i creativa es va situar l'any passat en segon lloc, una posició arrodonida al novembre passat amb la tercera estrella Michelin. La gala ha tingut lloc aquest dijous de matinada a Las Vegas.

El Disfrutar és una aposta cuinada a foc lent. No és la primera experiència en solitari d'aquests xefs de l'escola d'El Bulli que, una vegada va tancar el restaurant de Ferran Adrià, van decidir refermar el què havien après obrint el Compartir, un restaurant a Cadaqués que va obrir l'abril del 2012.

L'experiència del trio format per Casañas, Castro i Xatruch els va funcionar i va ser llavors quan van ampliar horitzons amb un segon establiment a Barcelona situat en plena Eixample, que compta amb un equip de 65 persones i una llista d'espera de mínim un any vista.

Visiblement emocionats, els tres xefs han pujat a l'escenari a recollir el guardó. Oriol Castro ha qualificat el moment de "màgic" i assegura que han rebut el reconeixement amb "sorpresa i emoció". "Volem agrair i felicitar els companys d'ofici que estan a la llista i que cadascú, amb el seu projecte, ha aportat el seu granet de sorra per construir la gran gastronomia", ha explicat.

De la seva banda, Eduard Xatruch ha dedicat el premi a la gastronomia "de la terra" i a tothom que "ha treballat i treballa dia a dia per fer aquest ofici meravellós" i s'ha recordat de l'equip del Disfrutar, que en aquell moment seguia la gala des del restaurant. "Sense els equips que ens han acompanyat des del primer dia no som res", ha afirmat Xatruch.

Finalment, el rosinc Mateu Casañas ha garantit que cap dels tres es podia imaginar arribar mai a coronar la llista 'The World's 50 Best Restaurant', tot i que l'últim any hi havien somiat "molt". "L'ofici necessita hores, hores i hores però et permet fer feliç a la gent", ha conclòs. Alhora, ha recordat El Bulli i s'ha mostrat orgullós d'haver ajudat a fer-lo arribar fins al millor restaurant del món, però ha reconegut que ser a Las Vegas amb el propi projecte és "molt diferent".

La cuina catalana torna a encapçalar el rànquing

El 2018, el Disfrutar va assolir la 18a posició i va endur-se el premi a la millor entrada a la llista de l'any. La perseverança dels tres xefs els va portar, l'any passat, a ocupar la segona posició i a esdevenir el millor restaurant de tot Europa.

Directe | Gala de 'The World's 50 Best Restaurants' 2024 / Redacció

La cuina catalana ha ocupat la primera posició del 'The World's 50 Best Restaurant' en diverses ocasions. El Bulli la va ocupar el 2002 i, posteriorment, va revalidar-lo ininterrompudament el 2006, 2007, 2008 i 2009. El Celler de Can Roca li va prendre el relleu poc després i va ostentar el primer lloc del rànquing el 2013 i el 2015. Les normes del rànquing van canviar i una vegada s'assoleix la primera posició, ja no es pot revalidar i l'establiment passa a formar part de la categoria 'The best of the best'.

El basc Asador Etxebarri ha aconseguit la segona posició i el Diverxo, de Dabiz Muñoz, s'ha situat en quarta. També figuren a la llista el Quique Dacosta (14) a Denia i ElKano (28) de Getaria.