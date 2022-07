Fa uns quants mesos Netflix va anunciar la seva intenció de començar a cobrar un suplement per compartir compte als seus subscriptors. Ara, el servei de streaming posa en marxa a diversos països, concretament a cinc territoris: Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala i Hondures, un pagament extra per iniciar sessió fora de casa per evitar així que els seus usuaris comparteixin la contrasenya amb els que no paguen pel servei.

Serà a partir del proper 22 d'agost, quan començarà la prova en aquests cinc països on cobrarà tarifes addicionals a aquells subscriptors que iniciïn sessió fora de la llar i es connectin a un televisor.

Aquest sistema, que portarà la denominació de 'Netflix Homes', sol·licitarà als abonats que paguin una tarifa addicional quan utilitzin un compte en un dispositiu connectat a un televisor fora de la llar. Els interessats en aquesta ampliació hauran de pagar de 2,99 dòlars addicionals al mes per cada llar extra en el cas de la República Dominicana, El Salvador, Guatemala i Hondures i 219 pesos (1,68 euros) en el cas de l'Argentina.

A més, Netflix ha destacat que només cobrarà aquesta quota quan els usuaris decideixin afegir una casa addicional al compte de la plataforma i no ho farà de forma automàtica. "A partir del 22 d'agost de 2022, per utilitzar el vostre compte de Netflix a cases addicionals, us preguntarem si voleu afegir una llar per una tarifa addicional per mes", es pot llegir al Centre d'Ajuda a l'apartat que correspon a Hondures , un dels països on es realitzarà la prova. És a dir, que als països on s'implementi 'Netflix Homes' no es cobraran despeses addicionals als usuaris que visualitzin continguts des d'ordinadors portàtils o telèfons mòbils "mentre viatgen".

Tot i això, la política canvia quan el dispositiu des del qual es veu el contingut de la plataforma és un televisor. En aquest cas, la companyia ha informat que els usuaris podran connectar-se a Netflix des d'aquests equips o bé establir una connexió des d'un mòbil a un televisor durant un màxim de dues setmanes.

Això serà possible sempre que no s'hagi iniciat sessió a aquesta ubicació prèviament i només es podrà fer una vegada per ubicació per any. D'aquesta manera, si un usuari utilitza el compte en un televisor fora de casa habitual durant un termini superior a dues setmanes, haurà de pagar una quota addicional.

El registre d'habitatges addicionals dependrà del tipus de tarifa a què estiguin subscrits els usuaris. Així, aquells que disposin d'un pla Bàsic podran afegir una llar addicional, dues en el cas del pla Estàndard i fins a tres habitatges extra al pla Prémium.

Netflix assenyala que és capaç de detectar les llars on un usuari ha iniciat sessió del compte i ha comentat que utilitza informació com adreces IP, identificacions de dispositius i l'activitat d'aquest perfil.