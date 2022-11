La propera edició d’Eurovisió arribarà acompanyada d’importants canvis al sistema de votació. La Unió Europea de Radiodifusió ha anunciat dues importants novetats, sent la primera que afecta principalment els països participants de les dues semifinals, que se celebraran els dies 9 i 11 de maig a Liverpool (Regne Unit).

En una nota de premsa, la UER revela que el jurat ja no tindrà cap mena de pes a les semifinals del certamen. Només el televot decidirà els països que passaran a la gran final de dissabte a cadascuna de les dues gales classificatòries del certamen, mecànica similar a la que té el Melodifestivalen suec. Això sí, la combinació dels vots de l’audiència i dels jurats es mantindrà a la gran final.

D’altra banda, la segona novetat és que els espectadors de la resta del món podran votar, cosa semblant al que actualment es fa a Eurovisió Júnior. Serà a través d’una plataforma en línia segura utilitzant una targeta de crèdit del seu país. Un cop sumats, els vots es convertiran en punts que tindran el mateix pes que un país participant tant de les Semifinals com de la Gran Final.

«Al llarg dels 67 anys d’història, Eurovisió ha evolucionat constantment per continuar sent rellevant i emocionant. Aquests canvis reconeixen la immensa popularitat de l’espectacle en donar més poder a l’audiència de l’esdeveniment de música en viu més gran del món», assegura Martin Österdahl, supervisor executiu del festival.

Aquest és el segon canvi important que s’introdueix a les semifinals del festival des de la seva creació. L’any 2009, la UER va decidir utilitzar un sistema de votació compost per un jurat professional (50 %) i televot (50%) per triar els finalistes i el guanyador a les gales classificatòries i a la gran final, fent una barreja entre ambdues classificacions. Posteriorment, l’any 2016, la UER va decidir mantenir el sistema de jurat i televot, però donant independència a cada votació i multiplicant els punts de cada país per dos.