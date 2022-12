Mor de càncer l’actriu Kirstie Alley, la Rebecca de la sèrie «Cheers»

L’actriu nord-americana Kirstie Alley va morir dilluns als 71 anys després de no superar un càncer recentment diagnosticat, segons va informar ahir la família. Guanyadora d’un Globus d’Or i un Emmy pel seu paper de Rebecca Howe a la sèrie Cheers, Alley va guanyar un segon Emmy el 1994 pel seu paper de Sally Goodson en La madre de David. Així mateix, l’actriu també és coneguda per la seva interpretació a la comèdia romàntica Mira quién habla de 1989, al costat de John Travolta, que va tenir dues seqüeles. A més, entre els seus papers a moltes altres pel·lícules i sèries al llarg dels anys figuren Star Trek II: La còlera de Khan i Dancing with the stars.