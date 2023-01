TV3 i l’SX3 tornaran avui a ser al costat dels infants en la nit més màgica de l’any. I ho faran amb el programa Nit de Reis, presentat per la banyolina Maria Bouabdellah i David Itsme, del programa Ràndom, que retransmetran a partir de les 19 h la cavalcada de Barcelona. Durant el recorregut connectaran amb en Titó i en John C, que aniran dalt d’una carrossa repartint caramels. A més, la carrossa s’acompanyarà d’un altre vehicle amb pantalles on es projectaran sèries i programes de l’S3 i l’X3. El programa també comptarà amb convidats especials com els Beta, l’Edu d’Eufòria o la Shalana, que oferiran connexions al llarg del recorregut.